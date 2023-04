Mener Haaland lever «et stusslig liv»: – Tror ikke folk forstår

– Jeg tror ikke folk forstår hva Erling ofrer og har gjort for å være i den posisjonen han er nå. Jeg er veldig usikker på om jeg hadde orket å gjøre det samme som ham. For alle som tror det er så fryktelig glamorøst: Det er et stusslig liv han lever.

Det sier Ranheim-trener og tidligere Manchester City-spiller Kåre Ingebrigtsen til NRK.

Søndag kan Haaland skyte City forbi Arsenal – og til topps i Premier League – med seier over Fulham.

Ingebrigtsen spilte selv i den lyseblå drakten fra 1992 til 1995 og følger godt med på hva som rører seg i gamleklubben.

Kåre Ingebrigtsen har en fortid i City. Foto: NTB

– Alt har forandret seg. Da jeg var i City var det en typisk engelsk og tradisjonsrik klubb med pubkultur. Det var ikke så vanlig å ha fokus på kosthold, folk tok seg heller en pils sammen. Når jeg reiser over og besøker Etihad og City nå, ser jeg et forskningssenter. Det er «big business», og det er ikke for alle å bli fotballstjerne, selv om mange drømmer om det, sier Ingebrigtsen.

Ernæring og meditasjon

Da NRK snakker med folk som kjenner Haaland godt, er det flere fellesnevnere som går igjen når de skal beskrive hvor nøye spissen er for å optimalisere egen kropp og helse.

Han er ekstremt opptatt av ernæring. Han mediterer. Han bruker røde brilleglass med et håp filtrere bort blått lys frå elektroniske apparater og han har spesiallyspærer hjemme, noe han har hatt siden Molde-tiden.

Haaland: – Det første jeg gjør om morgenen

I Viaplay-dokumentaren «Haaland: Valget» snakker spissen om hvorfor han er så nøye på detaljer som dette.

– Jeg er interessert i å ta vare på kroppen, og jeg vil spise mat av best mulig kvalitet fra nærmest mulig. Det er mye som spiller inn. Folk snakker om at kjøtt ikke er sunt. Ok, hva slags kjøtt da? Kjøttet du får på McDonalds? Eller den lokale kua som står der borte og spiser gress?

Haaland viser så frem to innpakkede kjøttstykker av ku-hjerte og ku-lever som han gleder seg til å spise.

– Det er viktig å ha gode vaner. Det første jeg gjør om morgenen er å få litt dagslys, det er bra for døgnrytmen. Jeg har begynt å filtrere vannet, det kan gi store fordeler for kroppen. Derfor gjør jeg det.

Erling Braut Haaland har stort fokus på detaljer utenfor banen. Foto: AFP

Hjelp med leilighet og handling

I dokumentaren kommer det flere eksempler på det ekstreme fokuset Haaland har på tilrettelegging.

Å ha riktige folk rundt seg har vært blant de viktigste grepene. Ivar Eggja, kjent som Mr. Fixer i Haaland-klanen, har fått en viktig rolle. Haaland forteller om hvordan slike støttespillere bidrar til at han kan levere sportslig.

– Alt fra å opprette bankkonto når jeg kommer til Tyskland og ikke kan språket, til forsikring på bilen og hvor jeg skal bo. Da jeg kom til Dortmund bodde jeg på hotell i to dager før vi dro på treningsleir i ti dager. Da jeg kom tilbake var det en leilighet som sto klar med alt. Det tror jeg har mye å si. Hva skjedde en uke etterpå? Hat trick.

– For å være helt ærlig. Hvis jeg var alene, måtte velge leilighet, dra på Ikea og holdt på, så tror jeg ikke at jeg hadde scoret tre mål mot Augsburg. Og to mål i etterkant mot Köln. Og to mål mot Union, tror Haaland selv.

Guardiola til NRK: – Han er eksepsjonell

City-manager Pep Guardiola bruker store ord for å beskrive hvordan Haaland er utenfor banen.

– Det er veldig imponerende hvordan han oppfører seg, humøret hans og måten han lever livet sitt på, og kjærligheten for fotball ... Det er eksepsjonelt, sier Guardiola til NRK.

Pep Guardiola har stor sans for sin egen storscorer, naturlig nok. Foto: Alastair Grant / AP

Lagkompis: – Han gjør alt

Manchester Citys forsvarsspiller Nathan Aké, som ser Haaland i det daglige på klubbens treningsanlegg, er full av beundring når det gjelder måten nordmannen opptrer på utenfor banen.

– Det er lett å se at han gjør alt for at kroppen hans alltid er i riktig forfatning. Han gir alt for at kroppen hans skal prestere som dette, sier Aké ifølge Manchester Evening News.

Forsvarsspilleren beskriver jærbuen som «en maskin».

– Han har vært så viktig for oss, et utrolig talent og er bare 22 år. Han gjør alt riktig utenfor banen og forsikrer seg om at han er i stand til å spille hver tredje dag og prestere på det høyeste nivået, sier Ake.

Nederlenderen lister opp to punkter som han mener oppsummerer Haaland:

Han tar behandling hver eneste dag

Han kommer alltid tidlig på treningsanlegget og drar sent

– Alt mulig gjør han bra. Han er en topp fyr, og vi må bare holde det gående nå. Hvis han fortsetter som dette, kommer ingen til å stoppe ham, sier Ake.

Så langt har Haaland fått utbytte for detaljfokuset og vært relativt skadefri for Manchester City.

Før søndagens Fulham-møte har han startet 28 av 31 kamper i Premier League.

– Tar vare på ham 24 timer i døgnet

Til Manchester Evening News sier Pep Guardiola at klubben tar på blodig alvor det ansvaret de har med å hjelpe Haaland å optimalisere egen helse.

– Jeg vet ikke hva han har gjort i Dortmund, men her tar vi vare på ham 24 timer i døgnet, vi har utrolige fysioterapeuter og leger som står bak hver eneste detalj. Det er alltid vanskelig for meg å forstå hvorfor klubber bruker mye penger på spillere for så å overlate dem til seg selv, sier City-sjefen.

Erling Braut Haaland har vært lite skadet for City denne sesongen. Foto: AFP

– Haaland må være som en klokke

Guardiola mener at i moderne fotball, med en krevende terminliste som innehar kamper hver tredje eller fjerde dag, er klubber nødt til å ha et solid støtteapparat bak spillerne for å ta vare på dem.

– Vi vet at han må være som en klokke fordi han er så stor; han trenger fysioterapi, massasje, rygg, skuldre, problem i sener og alt. Han jobber mesteparten av tiden inne på treningssenteret, ikke på banen. I dag, i moderne fotball, trener spillerne ofte mer bak kulissene enn på banen, sier City-sjefen.

Erling Braut Haaland spiller en nøkkelrolle i onsdagens storkamp. Arsenal leder ligaen med fem poeng ned til City foran storkampen, men de lyseblå har to kamper mindre spilt enn serielederen. Foto: AFP

At den 22-årige storscoreren er opptatt av å legge forholdene til rette for å prestere, er ikke noe nytt. Det får også landslaget merke.

I september kom nyheten om at Manchester Citys fysioterapeut Mario Pafundi er hentet inn i støtteapparatet rundt det norske fotballandslaget. Italieneren har fått mye ros for jobben han har gjort med å få orden på den lange og eksplosive kroppen.

Solbakken: – Gutt som trives godt

Den norske landslagssjefen sier til NRK at han merker at Haaland er på et bra sted om dagen.

– Jeg merker det er en gutt som trives og har det godt. Han kommer med fine innspill og er aktiv i miljøet. Han ligger ikke på rommet og puster ut, som han også kunne gjort. Så jeg føler han er en vanlig spiller utenfor banen, og selvfølgelig så har alle grunn til å se opp til ham, sier Solbakken.

Erling Braut Haaland får mye ros for hvordan han beter seg utenfor banen. Foto: AP

På spørsmål fra NRK om Solbakken forstår Ingebrigtsens uttalelse om at Haaland trolig lever «et stusslig liv» i Manchester for å klare å lykkes som han gjør, svarer Norge-sjefen:

– Nå har ikke vi vært på innsiden av det livet. Så det kan hende vi får noen overraskelser der, men jeg tror ikke det er et stusslig liv. Men å prestere over så lang tid, når du er under et sånt fokus dag og natt, da må man ha mekanismer for å håndtere det. Jeg føler han har veldig god kontroll på det, sier Solbakken.

Søndag må Haaland og City håndtere enda en kamp med press:

Hvis de lyseblå slår Fulham borte, spretter de opp til toppen av Premier League.