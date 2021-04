Klæbo åpner for å gjøre som fotballgutta: – Noe vi blir nødt til å ta stilling til

– Det er en greie som kommer til å rulle opp jo mer vi nærmer oss, og noe vi blir nødt til å ta stilling til, sier 24-åringen til NRK om neste års OL i Beijing.

– Jeg tror vi må sette oss ned hele gjengen, som et lag. Sammen med både trenere og støtteapparat og forbundet. Det er ikke én person som skal gå ut og gjøre noe, vi er nødt til å gjøre det som et lag. Jeg tror vi selvfølgelig skal bruke tid på dette i ukene og månedene som kommer, fortsetter Klæbo.

Tidligere i år gikk Gudmund Skjeldal ut og advarte de norske vinterstjernene om at de kan bli brukt i et politisk spill, og i slutten av mars gikk Ståle Solbakken ut og etterlyste støtte av andre idretter, etter at fotballandslaget har markert sin tydelige misnøye med at det kommende verdensmesterskapet i Qatar.

– For meg henger idrett og politikk sammen. Det er ikke kun i fotball. Det har akkurat vært et OL i Kina, og det kommer et OL i Kina. Det kan ikke være sånn at de gutta her må ta hele byrden videre på sine skuldre, sa Solbakken.

TYDELIGE: Herrelandslaget i fotball under en markering mot VM i Qatar. Foto: Aleksandar Djorovic / NTB

Avventende Johaug

Klæbo har fått med seg fotballandslagets markeringer de siste ukene, og han utelukker ikke at langrennsgjengen kan finne på noe tilsvarende.

– De tar et ansvar, og det er viktig, sier langrennsstjernen om Martin Ødegaard og co.

– Kommer dere til å følge opp?

– Det er sikkert mye man kan gjøre. Det viktigste er at man er reflektert over det, og at vi som lag klarer å vise hva som er viktig for oss. Hvilke verdier vi skal stå for. Det er dét det handler om her, og det skal vi selvfølgelig bruke tid på, sier en engasjert Klæbo.

AVVENTENDE: Therese Johaug. Foto: Lise Åserud / NTB

Lagvenninne Therese Johaug har foreløpig ikke reflektert over at de kommende olympiske lekene skal være i et land som har mange av de samme menneskerettighetsproblemene som Qatar.

– Nei, det har jeg ikke tenkt så mye på, for å være ærlig, svarer Johaug.

– Jeg må sette meg mer inn i det før jeg skal mene noe, legger hun til.

Toppidrettssjef Tore Øvrebø har lovet at utøverne skal få grundig informasjon om hva slags land og regime de reiser til, og at det er opp til hver enkelt utøver om de vil reise til Kina.

– Det er helt frivillig å delta i idrett, og det er frivillig å delta i OL. Det er også opp til hver enkelt hvor mye de vil ytre seg og markere sine synspunkter før og etter. Akkurat under OL er det restriksjoner, men ellers står alle fritt, sa Øvrebø til NRK i februar.

– Blir liksom feil uansett

– De som har et standpunkt som er helt riktig, sett fra et menneskerettighetsperspektiv, de gjør jo noe veldig bra. Samtidig er det litt synd med det presset på enkeltutøvere når det er dette du har trent for i 10 år. Jeg har mye mer sansen for at de står sammen om det.

Det sier tidligere toppalpinist Aksel Lund Svindal, som mener det er galt å forvente at enkeltutøvere skal ta standpunkt i saker hvor større organisasjoner heller burde gå foran. Han forteller at han blant annet reagerte på hvordan aktive utøvere fikk denne type spørsmål foran OL i Sotsji i 2014.

2014: Aksel Lund Svindal under OL i Sotsji. Foto: Lise Åserud / NTB

– Hvis drømmen er å være med i OL, du har kvalifisert deg, du har trent hele livet, og så er det ingen av de offentlige eller organiserende instansene som tar et standpunkt, men du som utøver skal liksom få det presset på deg alene. Det syntes jeg var litt urettferdig den gangen, forklarer Svindal, og presiserer at han ikke snakker om seg selv, men utøverne som var litt ferske.

Alpinlegenden er mye mer tilhenger av at et lag eller et forbund eller en nasjon tar et felles standpunkt.

– Jeg synes det er mye bedre for idretten totalt, og ikke minst for utøverne, når man sammen kan ta et standpunkt. I stedet for at det skal være opp til hver og en. Det blir liksom feil uansett, avslutter Svindal.