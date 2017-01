Kina kontaktet Norges Skiforbund: Vil ha norske trenere

Like over nyttår fikk Norges Skiforbund en henvendelse med forespørsel om å skaffe landslagstrener i langrenn, hopp, kombinert og skiskyting. Stillingene ble deretter lyst ut på skiforbundets nettsider.

– De ønsker en landslagstrener og regional trener som skal plukke talentene i regionene, sier Brit Baldishol til NRK.

Hun er utviklingssjef i Norges Skiforbund, og har jobbet med ansettelse av kinesisk landslagstrener.

Hun har allerede mottatt en del søknader.

– Kina er en stor nasjon med potensial til mange gode skiløpere. For oss er det viktig å bygge et internasjonalt nettverk så skisporten blir stort internasjonalt, sier Baldishol.

SØKNADEN: Slik ser teksten ut på skiforbundets nettsider. Foto: SKJERMDUMP / NORGES SKIFORBUND

Meget god lønn

I fotballen har enorme lønninger lokket superstjerner fra toppklubber i Europa til mindre meritterte klubber i Kina. Trenerjobben i det kinesiske landslaget er også godt betalt.

I Norges Skiforbund tjener ingen bedre enn 750 000, ifølge VG. Jobbene i Kina blir langt bedre betalt.

– Det er ikke noe dårlig lønn, de tjener nok bedre enn i Norge, forteller Baldishol.

Men det er ingen fare for norsk trenerflukt med det første, skal vi tro landslagstrener i skiskyting, Egil Kristiansen.

– Per nå er ikke det aktuelt, det er ikke noe jeg kunne tenke å jobbe med, sier han.

– Man må tenke seg grundig om før man takker ja til noe slikt. Jeg kjenner ikke mye til kinesisk kultur, men jeg tipper det er store kulturforskjeller på mange områder, legger han til.

Drømmer om OL-plass

Det blir ikke den første nordiske treneren som er trener for Kina. Sesongen 2007/2008 hadde de svensk landslagssjef i Per-Erik Rönnestrand. Ola Ravald var med i trenerteamet, og forteller om en lærevillig gjeng som stadig var positive – selv om resultatene uteble.

– Det var en spennende jobb å komme til et sånt land, men nivået på løperne var ikke veldig høyt. Det var store språkutfordringer og vanskelig å forholde seg til organisasjonen, sier Ravald til NRK.

IKKE TIL KINA: Egil Kristiansen, langslagstreneer i skiskyting. Foto: Cornelius Poppe / NTB scanpix

Før OL i 2022 satser de på vinteridrettene i øst, men tidligere har ikke langrenn og de andre vinteridrettene er naturligvis ikke veldig populære. Av 1,4 milliarder er det «bare» ti millioner kinesere som driver med langrenn. Ravald tror de kan lykkes med å bygge opp en kultur.

– Hvis de satser mot OL er det en mulighet, men da må Kina selv gå inn med mye penger, sier den svenske treneren.

– Å bygge opp en kultur tar lengre tid enn som så. Det er et stort land, og å få alle til å tenke likt er en utfordring. Selv om Kina er kjent for at alle tenker likt er det nok ikke så lett, sier Egil Kristiansen.