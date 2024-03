– Eg vil seie at utstyrsendringane har påført utøvarane fare. Fleire kneskadar er ein direkte konsekvens av dei grepa FIS har gjort, seier NRKs hoppekspert Johan Remen Evensen.

I desember mista Anna Odine Strøm resten av sesongen på grunn av ein alvorleg kneskade. I mars fekk Kristoffer Eriksen Sundal ein kneskade i Holmenkollen som førte til operasjon.

For ei veke sidan pådrog kombinertløparane Jarl Magnus Riiber og Mari Leinan Lund seg kneskadar i hoppbakken.

KRITISK: NRKs hoppekspert, Johan Remen Evensen, rettar kritikk mot FIS. Foto: Synne Sofie Christiansen / NRK

Robert Johansson seier at han òg har tenkt på risikoen med enkeltendringar som har blitt gjort.

– Rett og slett fordi det handlar om at ting har blitt meir ustabilt. Nå har vi vel ikkje nokon konkrete tal på det ennå, men det er skremmande at det er så mange frå éin nasjon som har kneskadar, seier Robert Johansson til NRK.

FIS: – Vi har nokon feil

Sandro Pertile er renndirektør i Det internasjonale ski- og snøbrettforbundet (FIS). Han fortel at dei skal analysere skadeomfanget nøye etter sesongslutt.

– Hittil trur eg vi har det same talet på skadar generelt som vi har hatt tidlegare. Men eg vil sjå ekte tal først. Eg var ikkje informert over alle skadane i det norske laget, seier han til NRK.

Pertile understrekar at dei har eit system som samlar informasjon om skadar for å forstå kva som er grunnen til skaden.

EIN KOMBINASJON: Renndirektør i FIS, Sandro Pertile, meiner det kan vere fleire grunnar til kneskadane. Foto: NTB

– Eg trur det er viktig for oss å sjå på alle sakene og forstå kva som kan vere grunnen. Vanlegvis er det ikkje berre éin grunn, men ein kombinasjon av fleire faktorar, forklarer han.

Før sesongen i år blei det gjort ei rekke store endringar på utstyr i alt frå bindingar til «pads» til dress. Pertile bekreftar til NRK at det vil bli gjort færre endringar før neste sesong.

– Vi planlegg ingen store endringar før neste sesong. Men vi må òg vere opne og sjekke kva som skjer i landingsområdet. Vi har nokon feil. Laga er ivrige etter å hoppe lengre og av og til gløymer vi at vi òg må lande. Dette er noko vi må sjå på, seier renndirektøren.

– Eg tenker at vi ser utøvarar som får kneskadar jamt og trutt. Viss dei ikkje tar nokre grep, så tenker eg det er for dårleg, seier Remen Evensen.

Ønsker meir stabilitet

Kristoffer Eriksen Sundal mista resten av sesongen etter fallet i Holmenkollen. Han er usikker på om kneskaden hans er ein direkte konsekvens av endringane.

– På kneskaden min så kjentest det ikkje sånn der og da. Men eg er einig i at utstyrsendringane har gjort at snittet på landingane gjennom ein heil sesong har blitt hardare, seier han til NRK og legg til:

– Viss neste år blir litt mindre omfattande på å stille om på utstyr, så trur eg det er meir rom for å kunne jobbe med teknikk og kropp. Da slepp vi å teste 150 nye ting og å gruble seg i hel. Mi personlege meining er at eg håpar det kjem noko som er lettare å forhalde seg til, seier han.

PÅ KRYKKER: Kristoffer Sundal Eriksen måtte avslutte sesongen etter renna i Holmenkollen. Foto: Privat

Johann André Forfang er einig med lagkameraten.

– Det vi utøvarane ønsker er at det vi skal hoppe med skal vere litt meir stabilt og føreseieleg, seier Forfang til NRK og legg til:

– Men det er veldig lett å samle alle skadane og berre seie at det her er på grunn av dette, men alle historiene er ulike.

– Ikkje tenkt på totalpakken

Remen Evensen forklarer at utstyrsendringane har gjort at utøvarane flyg dårlegare, og at dei derfor er nøydde til å sette høgare fart.

Det vil igjen gi ein høgare vinkel inn mot landing som vil gi ei større belastning, forklarer eksperten.

– Når ein må lande med høg vinkel og ein bøygd svikt i kneet, så er det openbert for meg at det gir ein for stor slitasje på kne. Da er det lett å tenke at FIS ikkje har tenkt godt nok på totalpakken, seier han.

Renndirektør Pertile ønsker ikkje å ta sjølvkritikk før dei har fått sett nøye gjennom omfanget og årsakene.

– Viss utstyret har noko av skulda vil vi ta vår del av ansvaret, men først må vi lage ein ordentleg analyse, seier han.

– Kva kan FIS gjere annleis?

– Eg ville sett meir på korleis dei kan rette opp knea i landing for å avgrense det. Viss du tar bort dei bøygde staga, så vil du få rettare kne i landinga, som eg tenker er gunstig. Så er det opp til utøvarane å vere flinke til å halde flate ski i lufta, seier NRKs hoppekspert og legg til:

– Det er ikkje lett å seie kva som er rett, men vi må gjere alt vi kan for å halde idretten utan skadar. Det gjer ikkje FIS slik som det er nå.