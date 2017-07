Laster innhold, vennligst vent.. For å se dette innholdet, må du aktivere JavaScript i nettleseren din.

– Første omgang var en positiv opplevelse. Kanskje min beste kamp for Sarpsborg. Å høre alle rope navnet mitt var spesielt, sier Heintz til NRK etter sine første mål denne sesongen.

Etter at Marius Amundsen fikk sitt andre gule kort for å løpe for tidlig inn på banen etter å ha fått behandling (!) etter pause, trodde nok Sarpsborg og Patrick Mortensen de hadde avgjort 17 minutter før slutt.

Sen straffe

Mats Haakenstad, som klarterte rett i dansken ved 3-2-målet, gikk ned i boksen like før slutt og skaffet LSK straffe. Den plasserte Aleksander Melgalvis nede i hjørnet og sikret ett poeng.

– Totalt sett skulle vi vunnet kampen. Jeg er strålende fornøyd med gjennomføringen fra første til siste minutt. I perioder har vi vært veldig gode i hele år, men vi må klare å avgjøre kampene i første omgang. Det burde vi gjort i dag, sier LSK-trener Arne Erlandsen.

– Vi ledet to ganger mot ti mann... Vi må gå oss i selv, det er ikke holdbart. Jeg skal tenke på hva jeg kunne gjort annerledes, og en del enkeltspillere må ta en runde med seg selv. Presterer vi som i dag, får vi grisejuling i Bergen, sier kollega Geir Bakke.

LSK åpnet best og tok ledelsen etter 11 minutter da Melgalvis prikket Chigozie Udoji inne boksen.

Kun to minutter senere utliknet 18 år gamle Tobias Heintz da han nærmest løp et innlegg fra Kristoffer Zachariassen i mål. Erling Knudtzon, Melgalvis og Fredrikstad-gutten Simen Rafn kom nær for gjestene før kombinasjonen Zachariassen-Heintz igjen viste seg frem.

Med tre minutter igjen av første omgang spilte Zachariassen til den umarkerte unggutten foran mål. 2-1.

Løp for tidlig ut på banen

Innbytter Erton Fejzullahu ble stoppet av Arnold Origi etter kun to minutter på banen, og da Marius Amundsen fikk sitt andre gule kort for å ha løpt ut på banen uten tillatelse etter å ha stoppet en blødning kun ni minutter etter pause, så det lyst ut for Sarpsborg.

– Det føltes veldig rart. Det viste seg at jeg ikke hadde fått tillatelse, men det var vanskelig å vite hva de sa da det gikk fort der, sier Amundsen.

– Fjerdedommeren burde kanskje tatt mer tak uten at jeg skal skylde på ham. Vi må lære av dette og, sier Erlandsen.

– Amundsen kom innpå banen igjen før han fikk beskjed av fjerdedommeren. Det er ulovlig inntreden, forklarer dommer Trygve Kjensli.

Erling Knudtzon utliket da han bredsidet ballen forbi Anders Kristiansen etter en times spill. Patrick Mortensen sendte igjen hjemmelaget foran da han ble truffet av en klarering, men det sene straffesparket reddet poeng for formlaget LSK.