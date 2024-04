Saken oppsummert: Ekspander/minimer faktaboks Sarpsborg 08 risikerer bøter etter at det ble kastet bluss under en fotballkamp mot Fredrikstad Fotballklubb.

Norges Fotballforbund (NFF) har bedt Sarpsborg 08 om redegjørelse om blusskastingen under lørdagens lokaloppgjør mot Fredrikstad Fotballklubb.

Ved to anledninger ble det kastet bluss ut på banen fra bortefeltet.

– NFF har bedt Sarpsborg 08 om redegjørelse anledning supporternes bruk av pyrotekniske artikler, herunder kasting av pyrogjenstander, sier kommunikasjonssjef i NFF Christer Madsen.

Redegjørelsen blir sendt til påtalenemnda som vil vurdere eventuelle sanksjoner.

NFF kommer ikke til å be FFK om en tilsvarende redegjørelse.

Bluss som ble brukt under lørdagens lokaloppgjør ligger i bøtter på Fredrikstad stadion mandag. Foto: Sebastian Nordli/NRK

– Det er fordi det var sarpsborgsupportere som kasta blusset på banen, sier Madsen.

Må reparere brannskadet banedekke

Ifølge Sarpsborg Arbeiderblad har politiet gått gjennom videomateriale fra bortetribunen, og har identifisert flere blusskastere som vil bli anmeldt.

De identifiserte er ennå ikke pågrepet og avhørt.

Banedekket på Fredrikstad stadion skal byttes ut i sommer, men det skal spilles flere kamper der før den tid. FFKs neste hjemmekamp er mot Sandefjord søndag 28. april.

Matta på Fredrikstad stadion skal byttes ut i sommer, men må uansett repareres før neste hjemmekamp mot Sandefjord. Foto: Even Bjøringsøy Johnsen / NRK

– Vi har hatt folk på stadion i dag som har forsøkt å gjøre noen tiltak, så får vi se hvordan det blir seende ut etter det, sier konstituert virksomhetsleder Stian Eriksrud i Fredrikstad kommune, som eier stadion.

Det var et 20-talls bluss som ble kastet ut på banen. Flere av skadene på banen er 30–35 meter unna bortetribunen.

Ifølge Eriksrud er det kun gummigranulat som er skadet enkelte steder. Andre steder er det store sår i gressdekket.

Virksomhetsleder Stian Eriksrud i Fredrikstad kommune forteller at kommunen nå forsøker å reparere deler av banen som er skadet. Foto: Sebastian Nordli/NRK

– Hadde banen kun vært brukt til breddeidrett, så kunne vi skåret ut de skadde områdene og erstattet dem flekkvis. Det går ikke når det skal spilles eliteseriekamper. Vi må vurdere hva vi kan gjøre før neste kamp, sier han.

– Trist for Fotball-Norge

Fredrikstad Fotballklubb jobber nå sammen med politiet og Sarpsborg 08 for å finne ut av hvem som gjorde hva under kampen.

Det er også meldt om flere hendelser utenfor stadion, som bråk på Båthusteaterets uteservering, og knuste vinduer på Cicignon i Fredrikstad sentrum.

En stor jernport ved inngangen til bortesupporterne ble også ødelagt.

Ole Martin Feet er arrangementsansvarlig i Fredrikstad Fotballklubb.

– Publikum skal synes at det er gøy og trivelig på fotballkamp. Denne typen hendelser ødelegger for det. Men det skapte en del farlige situasjoner både for spillere og frivillige. Så dette er bare trist for Fotball-Norge, sier han.

Deler av banen på Fredrikstad stadion har blitt skadet som følge av blusskasting fra bortetribunen. Foto: Sebastian Nordli/NRK

Daglig leder i Fredrikstad Fotballklubb Espen Engebretsen mener risikoen for at FFK-supportere gir en slags «takk for sist» når returoppgjøret spilles på Sarpsborg stadion den 29. september er minimal.

– Slik jeg kjenner FFK-supporterne, så tenker ikke de slik. Vi skal utvikle oss sammen, reise til Sarpsborg, oppføre oss ordentlig og være gode rivaler og supportere, sier Engebretsen.

Sarpsborg 08 vil hjelpe

Sarpsborg 08's daglige leder Raymond Fjeld sier de ikke kommer til å ta i de ansvarlige med silkehansker. Det har vært mange møter siden lørdag, med blant annet supporterne i Fossefallet og MXVI.

– Vi vet at det var mange på den tribunen som vanligvis ikke er blant våre supportere. Det er nevnt både svenske personer og andre, sier Sarpsborg 08's daglige leder Raymond Fjeld. Foto: Ingrid M Langvik / NRK

– Alle er skjønt enige om at slik oppførsel er helt uakseptabel.