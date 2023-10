Den spesielle situasjonen skjedde etter rundt timen spilt på Aspmyra.

På stillingen 1–0 vant Glimts midtbanejuvel, Albert Grønbæk, ballen høyt i banen.

Han fant Pellegrino inne i boksen, og enkelt trillet inn 2–0 og sesongens 23. scoring i Eliteserien.

Han feiret med å hysje på de tilreisende Lillestrøm-supporterne. Det skulle ikke gå upåaktet hen.

For like etterpå landet ei full brusflaske, med korken på, like ved føttene til Pellegrino.

Pellegrino plukket umiddelbart opp flasken og lot som han skulle kaste den tilbake. Men i stedet slapp han den ned bak ryggen sin, og sendte et olmt blikk i retning bortesupporterne.

– Det sier mer om de enn han. Han klarte å holde hodet kaldt, så det er bra det, sa Glimt-back Brice Wembangomo til TV 2.

Kremmerhus fra høyrebacken

Han scoret kveldens vakreste scoring på Aspmyra.

På stillingen 2-1 til Glimt levde spenningen i oppgjøret.

Det punkterte Wembangomo kontant etter 75 minutter.

Høyrebacken dro til med et langskudd fra drøye 20 meter, og i krysset var det «som alltid» ledig.

Scoringen sementerte seieren, og gjorde at Glimt tok et langt steg i retning seriegull.

Brice Wembangomo var en populær mann etter 3-1-scoringen mot Lillestrøm. Her intervjues han av NRK etter kampen. Foto: Andreas Nilsen Trygstad / NRK

– I kveld hadde du en gullfot?

– Man kan si det sånn ja, sa en beskjeden Wembangomo til NRK.

Lagkamerat og kaptein for kvelden, Ulrik Saltnes, trodde knapt det han så da Wembangomo scoret.

– Når han gjør noe så usannsynlig som å lime ballen i krysset, da tenkte jeg at «nå vinner vi», sa Saltnes til NRK.

Også Glimt-trener Kjetil Knutsen var overrasket over målet fra høyrebacken.

– Jeg tenkte «drømmer jeg?», spøkte treneren overfor NRK.

– Når han først scorer, så er det fine mål, konkluderte Knutsen.

Tidlig scoring

For det meste skulle handle om Glimt og deres jakt på eliteseriegullet på Aspmyra.

Allerede etter seks minutter lå ballen i mål bak Lillestrøm-målvakt Mads Hedenstad.

Et skudd fra Patrick Berg, traff midtstopper Brede Moe, og gikk i mål. Midtstopperens første scoring denne sesongen var av det heldige slaget.

Lillestrøm-målvakt Mads Hedenstad måtte se den første av tre baklengsmål ligge i nettet etter bare seks minutter på Aspmyra. Foto: Andreas Nilsen Trygstad / NRK

Men etter at Pellegrino la på til 2-0, skulle det igjen bli spenning i kampen.

Lillestrøms Martin Ove Roseth stanget inn 1–2 på en corner, og igjen var det åpent hvem som skulle stikke av med poengene.

Så dukket Wembangomo og hans høyreben opp.

– Det er en vanskelig plass å komme til, og jeg føler at gutta gjorde et forsøk. Vi møter det desidert beste laget i Norge, sa Lillestrøm-trener Eirik Bakke til NRK.

Han delte like greit ut seriegullet til Glimt allerede nå, selv om det fortsatt er mulig for gultrøyene å rote bort serieledelsen.

– Seriegullet blir i Bodø i år. Det er bare å gratulere.

Seieren gjør at Glimt ni poengs luke ned til Brann og Viking med fire kamper igjen å spille.

PS: Klokken 21 møtes Tromsø og Molde til storkamp i nord. Med seier til «Gutan» kan avstanden kuttes ned til sju poeng.