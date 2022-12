Wembstad ødela kneet – ute for sesongen

Alpinisten Inni Holm Wembstad ødela kneet da hun falt i verdenscuprennet i St. Moritz lørdag og mister resten av sesongen. Det melder hun selv på Instagram.

– Jeg antar at jeg ikke er lagd av gummi likevel. Jeg strakk korsbåndet i helgen, skriver hun over et bilde der hun ligger i løypa etter fallet.

– Spent på å se hva laget mitt oppnår resten av sesongen. Jeg ser dere neste sesong, legger hun til.

Wembstad sier til NRK at de hadde en mistanke om skaden etter renn, men fikk bekreftet det etter en MR-undersøkelse tirsdag.

Uhellet skjedde like før målgang i rennet lørdag. Over den siste kulen landet Wembstad slik at hun nesten gikk ut i en slags spagat, før hun skled inn i målseilet og ned i målområdet. Hun kom seg opp for egen maskin etter fallet og sa «jeg har det bra» til TV-kamera.