Utrolig lykkestrikk-historie: – Jeg ga Messi båndet for fire år siden

– Ja, det er sant at jeg ga Lionel Messi båndet for fire år siden. Nylig ga jeg han ti meter med rødt bånd slik at han kunne gi til hele laget under VM, sier den argentinske journalisten, Rama Pantorotto til NRK.

Helt fra 2018 til i dag, har historien om Messi og Pantorotto hatt en rød tråd som har preget både reporteren og det argentinske landslaget.

ARGENTINSK DUO: Journalist Rama Pantorotto og Lionel Messi. Foto: Rama Pantorotto / Privat

Båndet bringer lykke

I fotball-VM som ble arrangert i Russland i 2018, slet Argentina stort. Messi klarte ikke å fargelegge den skuffende kampen mot Island, på samme måte som han gjorde i samtlige kamper i årets mesterskap.

Pantorotto møtte Messi og de andre stjernene etter kamp i håp om å gi dem bedre resultater med hjelp av et utrolig hjelpemiddel. Han viste frem et rødt bånd fra sin mor, som han alltid bar med seg.

Han mente Messi trengte det ettersom det virket som han var «jinxet», og at det ville bringe lykke.

– Moren min sa jeg måtte gi denne til deg. Hun elsker deg mer enn meg. Jeg bærer det røde båndet for god lykke. Det er fra moren min, så ta godt vare på det, sa reporteren under intervjuet for den argentinske TV-kanalen Telefe.

Ti dager senere hadde Argentina tatt seg videre med et nødskrik mot Nigeria, og Pantorotto møtte Messi igjen etter kampen.

– Jeg vet ikke om du husker det, men jeg ga deg et bånd ..., rakk reporteren å si før Messi bøyde seg ned og viste det røde båndet som var rundt ankelen.

– Da jeg så Messi hadde det på ankelen i 2018, fikk jeg nesten hjerteinfarkt. Rodrigo De Paul sa til meg etter VM i 2018 at han også hadde bært et rødt bånd, makent til Messis, forteller han.

DE LYKKE: Rodrigo De Paul fortalte Pantorotto personlig etter VM i 2018 at han også brukte et rødt bånd i likhet med Messi. Foto: AMR ALFIKY / Reuters

Det røde båndet har satt sitt preg

Etter finaleseieren mot Frankrike i årets VM, dukket det igjen opp bilder av Messi med den røde båndet rundt ankelen.

Om det er det samme båndet som Pantorotto ga til Messi rett før mesterskapet vites ikke, men journalisten føler uansett at han har gitt sitt lille bidrag til hjemnasjonens VM-gull.

– Jeg er glad for at mitt bidrag med det røde båndet har satt sitt preg, men jeg tar det rolig ettersom jeg ikke vet om det er nøyaktig det båndet jeg ga han for to måneder siden, sier han.

Historien har spredt seg ut på sosiale medier, og på Twitter reagerer tidligere storscorer og BBC-programleder Gary Lineker slik:

– Vakkert.

PREMIEUTDELING: Emiliano Martínez beholdt det røde båndet på under premieutdelingen. Foto: KIRILL KUDRYAVTSEV / AFP

Vanlig overtro

Det er ikke bare Argentinas store superhelt som har båret det røde båndet i løpet av det kontroversielle mesterskapet i Qatar. Flere spillere har blitt sett med det under treninger og etter kamp.

Marcos Acuña og Lautaro Martínez var blant annet de som ble observert med rødt bånd rundt håndleddet.

PÅ TRENING: Marcos Acuña og Lautaro Martínez brukte også rødt bånd under trening foran VM-finalen mot Frankrike for forsvare seg mot uflaks. Foto: Natacha Pisarenko / AP

Ifølge Pantorotto er det helt naturlig å bruke rød teip/bånd rundt ankel eller håndledd i deres kultur:

– I Argentina er det helt naturlig å bruke rød teip. Flere spillere på Argentina bruker det fordi det ligger i vår naturlige overtro.

– Å bruke et rødt bånd, betyr at det skal beskytte mot misunnelse og uflaks, avslutter han.