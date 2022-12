Motstanderne har slitt med å holde følge med Lionel Messi i VM, men det er én som alltid er i nærheten.

Rodrigo De Paul blir kalt «Messis bodyguard» – eller livvakt på norsk – og er alltid like ved stjernespilleren. På trening, i kamp eller når spillerne slapper av på hotellet.

– Jeg ville gått i krigen for ham, har De Paul tidligere fortalt om forholdet dem imellom.

– Han er alltid ved Messis side. Det er vanvittig å se på. Det er tydelig at de har et tett bånd, både på og utenfor banen, sier NRKs fotballekspert Kristoffer Løkberg.

Argentinas VM-drøm hviler på Messi skuldre, men De Paul er blitt mannen som løfter av vekt for ham.

– Hvis det går galt for Messi, har han De Paul, forteller NRKs fotballekspert Åge Hareide før søndagens VM-finale.

Journalist, TV 2s La Liga-ekspert og forfatter Guillem Balagué følger Messi tett og utga bok om argentineren allerede i 2013.

Selv ville ikke Balagué brukt ordet livvakt, men han er tydelig på at De Paul er viktig for Messi både på og utenfor banen.

– Messi trenger personer rundt seg han stoler på. Han trenger balanse i livet, og han trenger personer som beskytter ham. På et tidspunkt var det for eksempel Luis Suárez, og andre spillere i Barcelona. Nå er det De Paul, sier Balagué til NRK.

ENGASJERT: Guillem Balagué kjenner Lionel Messi godt. Foto: Roy Kenneth Sydnes Jacobsen / NRK

Fotfølger Messi

«Livvakt»-stempelet startet da Messi ble omringet av Honduras-spillere etter en kamp i september. Kameraene plukket opp at en i motstanderens støtteapparat tok tak i Messis arm, men da brøt De Paul inn, dro den vekk og ga klar beskjed: «Slik gjør du ikke».

Episoden har fått folk til å følge med. Bilder viser hvordan De Paul alltid er nærmest Messi på treningsfeltet, når Argentina løper ut til oppvarming før kamp og under selve oppvarmingen.

– Det er en jeg ville hatt som «bodyguard» selv, så jeg skjønner at Messi føler seg trygg med De Paul i nærheten, sier Løkberg.

TETT: Messi og De Paul følger hverandre tett under VM. Foto: DYLAN MARTINEZ / Reuters

Og hvem var der da Messi konfronterte Nederlands trenere etter kvartfinalen?

Jo, De Paul, som i motsetning til de andre ikke forsøkte å gå mellom Messi og nederlenderne, men boret blikket i van Gaal. Som sagt, han går i «krigen» for lagets kaptein.

Rodrigo De Paul er aldri langt unna når Messi er i bråk.

– En drømmespiller for Messi

Mange spøker med livvakten, men jobben De Paul gjør for Messi på banen, er uvurderlig for Argentina. Mannen med en gigantisk tiger tatovert på ryggen, biter godt fra seg ute på gresset.

– Jeg bryr meg veldig mye om Leo, og han bryr seg om meg, fortalte De Paul til The Athletic før VM.

Han er blant spillerne som løper lengst, går i flest dueller og gjenvinner ballen mest i VM. Messi på sin side er blant VM-spillerne som går mest ute på banen. De Paul løper bokstavelig talt for Messi.

– Han sørger for at Argentina har bedre balanse enn tidligere, sier Hareide om Atletico Madrid-spilleren.

– Han er drømmespilleren for Messi å ha ved siden av seg. Han løper gjennom veggen for at lagkameraten skal skinne og se god ut. Det er beundringsverdig - metrene han legger ned, rommene han dekker, tilføyer Løkberg.

NÆRE VENNER: De Paul og Messi slapper av sammen under en Argentina-trening. Foto: JUAN MABROMATA / AFP

De Paul er den spilleren Messi har sentret ballen mest til i VM, og motsatt. Og det er kanskje ikke så rart, for De Paul er også spilleren som er nærmest Messi i posisjon på banen og tillater ham å skinne. Mister Messi ballen med et av sine kreative påfunn, er De Paul på jobb og rydder opp.

– Det er bare et lite rom mellom oss, forklarer De Paul om sin egen rolle.

– Jeg analyserer mens jeg spiller, og tenker på hvordan jeg kan sørge for at han får minst mulig slitasje og mest mulig rom å spille i. Dialogen mellom oss er konstant. Vi forstår hverandre med et blikk, fortsetter han.

BLIKKONTAKT: Messi og De Paul har god kjemi både på og utenfor banen. Foto: KAI PFAFFENBACH / Reuters

Brøt inn i Agueros sending

Det tette forholdet fortsetter utenfor banen. Hver morgen samles de to og flere av spillerne for å drikke den tradisjonelle, søramerikanske drikker mate. Men De Paul har også lært seg når han skal gi Messi litt pusterom.

– Av og til går han bort fra banen alene etter en trening. Da tar jeg en dusj, lager mate, og etter en times tid banker jeg på døren hans. Da er det greit. Etter hvert som tiden går forstår du disse øyeblikkene, sier De Paul til The Athletic

Den tidligere Argentina-stjernen Sergio Agüero strømmer på Twitch under VM. En dag hadde han Messi og Papu Gomez som gjester i sendingen, men også her dukket De Paul opp.

Plutselig brøt han inn i bildet, kysset begge på hodet, før han stilte seg opp med armene i kryss bakerst i bildet – akkurat som en «bodyguard».

FROM DOHA WITH LOVE: Livvakten De Paul viser sine kjærlige sider overfor Messi og Paup Gomez.

De Paul er vant til å ikke være hovedpersonen på privaten, heller. Han er sammen med sangeren Martina Stoessel, som flere ganger er blitt kåret til årets artist i Argentina. Fra 2017-2021 var hun landets mest strømmede artist på Spotify, hvor hennes mest populære sang nesten har en halv milliard avspillinger. Hun har nesten 20 millioner følgere på Instagram, mer enn dobbelt så mange som De Paul.

Flere ryddegutter

Ved siden av seg på midtbanen har De Paul ryddemakker Enzo Fernández. Han skulle egentlig spilt andrefiolin i VM, men etter at Giovani Lo Celso ble skadet, har 21-åringen tatt på seg arbeidshanskene.

Leandro Paredes har også gjort en innsats som kvalifiserer til tittelen som livvakt:

Her blir Messi beskyttet mot Perisic Du trenger javascript for å se video.

– Argentina har konstruert en midtbane med flere ryddegutter. Det vanlige er å ha en blanding, med én som passer på det defensive. Hos Argentina er det to som gjør det. Spesielt området bak Messi, er et farlig område å miste ballen i, sier Hareide.

Men De Paul er ikke bare en høyreist mann med muskler av stål og jernlunger. Han er blitt bindeleddet i det argentinske laget, og blant midtbanespillerne i semifinalene var det bare Kroatias Marcelo Brozovic (466) som lykkes med flere pasninger enn De Paul (410).

Hareide påpeker at Kylian Mbappé har en lignende rolle som Messi for Frankrike. I VM-finalen tror han vi vil få se to lag som venter på at deres superstjerne skal finne på noe kampavgjørende.

– Det jeg frykter med den finalen, er at det er to stridsvogner som står mot hverandre, så har de Mbappé og Messi som kan skape ubalanse. Derfor er balansen som De Paul sørger for veldig viktig for Argentina, sier NRKs fotballekspert.