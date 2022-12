Denne gesten vekker sterke reaksjoner: – De klarte å søle det til

– De klarte å søle til det øyeblikket med den dumme kappen til Messi, er den nådeløse dommen til NRK-kommentator Andreas Stabrun Smith etter VM-finalen.

– Jeg synes det ødelegger øyeblikket, ganske klart. Vi satt og kommenterte da han fikk trofeet. Jeg synes det var ubehagelig. Jeg holdt meg stille, for jeg visste ikke helt hva jeg skulle si. Det var veldig uventet at det skjedde, sier NRK-ekspert Carl-Erik Torp.

Øyeblikket de refererer til handler om det som skjedde etter Argentinas seier over Frankrike i søndagens VM-finale.

Da Messi, som kaptein og sistemann, gjorde seg klar for å gå opp på premieseremoni-podiet for å løfte VM-pokalen, ble han overrakt en slags kappe fra den qatarske emiren Tamim bin Hamad Al Thani.

– Siste bit med sportsvasking

Den tok han på seg da han løftet pokalen kort tid senere, et øyeblikk mange beskriver som ikonisk og vil bli vist frem i 100 år fremover i tid.

– Det er 36 år siden sist. Messi skal løfte VM-trofeet og så har han en kappe som skjuler den fine drakten som har vunnet dette trofeet for alle argentinere. Jeg skjønner at det er tenkt som en fin greie, men det er fullstendig krasj. Det summerer inn i en rekke med ting som ikke tar seg veldig bra ut, sier Torp.

Reaksjonene strømmer inn etter hendelsen:

– Den kappa kunne jo ha vært droppa. Hadde vært litt mere ikonisk å se Messi løfte pokalen kun iført drakta, skriver tidligere VIF-spiller Kjetil Wæhler på Twitter.

– Qatar ønsket åpenbart å være til stede på bildene av VM-trofeet, og satte derfor en svart «bisht» på Messi, skriver Athletic-journalist Laurie Whitwell.

– Alle bildene blir ødelagt

Mark Ogden, som er blant Englands mest profilerte reportere, stusser også.

– Lionel Messi har brukt hele karrieren til å vente på å få løfte VM-trofeet. Når han får gjøre det, så blir alle bildene ødelagt av noen som får ham til å ta på en kappe som gjøre at det ser ut som han skal klippe håret.

Kappen Lionel Messi fikk på seg etter finalen vekker oppsikt. Foto: HANNAH MCKAY / Reuters

Ekspert: – Skal være en ære

Mari Norbakk, som er postdoktor ved Christian Michelsens institutt og sosialantropolog med spesialisering på Midtøsten og særskilt Qatar og Egypt, sier til NRK at en «bisht» er en penkåpe.

– Noen av de er fryktelig dyre og er laget av tynnvevd materiale, og noen ganger er de pyntet med gullbroderier. Det skal være en ære å få en «bisht» fra emiren. Intensjonen har nok vært å ære Messi, sier Norbakk til NRK.

– Det er argumenter om at Qatar kupper showet?

– Jeg synes noen av kommentarene er lit smålige, dette er et Qatar-show fra før av, påpeker Norbakk.

– Intensjonen er å gi en gave

Den erfarne Independent-journalisten Miguel Delaney reagerer likevel.

– Det kler kanskje vertene, men det er uvanlig for en VM-finale, og det kan rett og slett beskrives som en siste bit med sportsvasking, skriver Delaney på Twitter.

– Det er absolutt ikke tiden for å få Messi til å ta det på. Dette øyeblikket skulle handlet om Messi, ikke Qatar. Se for deg at noen spurte Ronaldo om å ta på seg en samurai-drakt i 2002, skriver journalisten Nick Harris til sine 136.000 følgere på Twitter.

– Jeg ser hvorfor folk kan mene det, men jeg tror intensjonen er å gi en gave fra Qatar, sier Mari Norbakk.

Hun påpeker at finaledagen søndag også er Qatars nasjonaldag, og at det kan ha hatt noe med saken å gjøre.

– Da er det mange som kler seg opp med bisht, forteller hun.

– Den dårligste kampen han har gjort

Argentina-kaptein Messi ble kåret til VMs beste spilleren etter søndagens finale. Han endte med totalt syv scoringer og var svært god i en rekke kamper.

Messi vant også prisen i 2014, da Argentina tapte finalen for Tyskland.

Egil «Drillo» Olsen, som kommenterte kampen på radio for NRK, mener Messi har levert bedre kamper enn i finalen.

– Dette er den dårligste kampen han har gjort så langt. Han gjør en del feil som jeg ikke har sett tidligere i turneringen. Totalt sett har han en strålende turnering og han har vært veldig god hele veien. Det var han i deler av denne kampen også, men han gjør en del store feil som jeg ikke har sett ham gjøre tidligere, sier Drillo.

Søndagens finale vil gå inn i historiebøkene som en av tidenes mest spennende.

– Jeg tror kanskje dette er den beste VM-finalen noensinne. Nå har jeg ikke levd like lenge som de to på ytre kant (Åge Hareide og Nils Johan Semb, men for en fantastisk finale, sa NRKs Tete Lidbom i VM-studioet etter finalen.

– Jeg er enig i det, understrekte Semb.

– Det vi nettopp har sett er utrolig spesielt

VM-triumfen i Qatar er den stolte fotballnasjonens første VM-gull siden Mexico i 1986.

Og ikke minst: Lionel Messi (35) har nå vunnet troféet mener har manglet for å sementere ham som tidenes beste fotballspiller.

Argentina-trener Lionel Scaloni er naturligvis langt oppe etter finaleseieren.

– Kampen var helt sinnssyk. Som trener vet jeg at vi hadde en god kamp, og vi kunne vunnet etter 90 minutter. Men uansett, vi gjorde en fantastisk prestasjon i kampen. Jeg har den beste følelsen noensinne. Det var ikke i mine tanker å bli verdensmester, men det viktigste er at vi er det og hvordan vi klarte det, sier han på pressekonferansen.

– Vi argentinere er født for å lide. Vi lider hele våre liv, men dette øyeblikket glemmer vi aldri. Vi fortjener tittelen. Vi måtte slå den regjerende mesteren, og det gjorde vi, sier Argentinas Rodrigo de Paul.

– Håper du at Messi fortsetter til neste VM?

– Hvis han vil fortsette å spille, vil han være med oss. Han er mer enn nok berettiget til å bestemme om han vil fortsette og spille for Argentina eller ikke. Eller hva han vil gjøre med karrieren. Det er en stor glede for oss å trene han og hans lagkamerater. Alt som han overfører til lagkameratene, er noe jeg aldri har sett før. Han er en som gir så mye til lagkameratene, sier Scaloni om Messi, som også ble kåret til VMs beste spiller.