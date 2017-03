Johaugs stjerneadvokat har vunnet ni av ti dopingsaker i CAS

Onsdag ble det klart at Mike Morgan er mannen som skal representere Therese Johaug i Idrettens voldgiftsretts (CAS).

Therese Johaug venter på at ankesaken skal behandles i CAS. Foto: Lise Åserud / NTB scanpix

En gjennomgang NRK har gjort av CAS' database viser at Johaugs nye stjerneadvokat Mike Morgan sjelden mislykkes med dopingankene han fører.

Med unntak av dommen mot syklisten Alberto Contador, har alle hans saker endt med en mildere bedømming etter å ha vært i CAS.

Fem endte med frikjenning, to med nedsettelse av straffen. Én av dommene endte med at CAS la til rette for at en utøver kunne gjennomføre et mesterskap før utestengelsen.

Det er godt nytt for Therese Johaug. Hun venter på at saken skal berammes hos CAS, og det har lenge vært spekulert i om en anke vil medføre strengere straff, slik at OL neste år ryker.

Åtte saker i utøverens favør

Mike Morgan driver et firma som spesialiserer seg på idrettsrett. Sakene som er ført – og vunnet – bærer alle preg av solid håndverk. Utøvere er frikjent på grunn av teknikaliteter, og de har fått sine straffer nedsatt.

Den kroatiske tennisspilleren Marin Cilic, for eksempel, som fikk druesukkertabletter av sin mor. De inneholdt et forbudt stoff, ikke av de mest alvorlige, men nok til at han ble utestengt i ni måneder. I CAS ble straffen redusert til fire måneder.

Den jamaicanske sprinteren Veronica Campbell-Brown, som testet positivt for et forbudt vanndrivende stoff i 2014. Hun sto overfor en to års utestengelse, men i CAS ble hun frikjent fordi testingen ikke var god nok.

Maria Sjarapova, Russlands tennisyndling, ble utestengt i to år etter funn av meldonium. Med Morgans hjelp ble straffen redusert til 15 måneder.

Enda mer interessant, sett med Johaug-øyne, er saken mot den litauiske proffdanseren Edita Daniute i 2006. Hun ble utestengt i tre måneder etter funn av et sentralstimulerende stoff, og sto i fare for å miste VM samme år. Med Morgans hjelp fikk Daniute utsatt utestengelsen til etter VM, slik at hun fikk deltatt.

Men i saken mot Tour de France-vinneren Alberto Contador tapte briten. Spanjolen ble først utestengt fra sykkelsporten i ett år av det spanske sykkelforbundet.

Dommen ble anket og i februar i 2011 ble Contador frikjent av ankepanelet. Kort tid etter frifinnelsen anket både det internasjonale sykkelforbundet (UCI) og Verdens Antidopingbyrå (WADA) avgjørelsen. Dermed gikk saken til CAS, som reagerte med en kraftig skjerping av straffen.

– Det er øverste hylle

Jurist og CAS-ekspert Robin Mackenzie-Robinson mener Johaug har gjort et godt valg,

FORSTÅR VALGET: Jurist og CAS-ekspert Robin Mackenzie-Robinson forstår at Johaug har hyret inn Morgan. Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

og forstår godt at hun ønsker å ha Morgan med på laget.

– Det kan umulig skade å knytte til seg god juridisk ekspertise. Man får håpe man får valuta for de pengene. Han har ført mange saker for CAS, sier han.

– Jeg tror det er øverste hylle, fortsetter han.

Norges Skiforbund har sagt at de vil dekke Johaugs utgifter i CAS. Derfor mener Mackenzie-Robinson det er helt naturlig at valget har falt på Morgan og hans firma.

– Johaug er, forutsatt at Skiforbundet ikke har satt noe tak på utgiftene, i den posisjonen at hun har anledning til velge uten å tenke pris, sier han.