Johaug hyrer stjerneadvokat til ankesaken

STYRKER TEAMET: Therese Johaugs advokat Christian Hjort. Foto: Jon Olav Nesvold / NTB scanpix

Det bekrefter Therese Johaugs advokat Christian Hjort overfor NRK.

– Vi har knyttet oss til Mike Morgan, som har omfattende erfaring med forhandlinger for CAS og denne type rettsspørsmål, sier Hjort.

Morgan har representert en rekke idrettsstjerner i Idrettens Voldgiftsrett (CAS).

Han førte blant annet saken for Marjia Sjarapova, som testet positivt på den forbudte hjertemedisinen meldonium i januar 2016.

Tennisspilleren fikk utestengelsen kortet ned fra to år til 15 måneder i CAS.

Morgan har også representert utøvere som Alberto Contador og Marin Cilic.

– Ikke eksakte beløp

– Vi har kartlagt hvem som kan være godt egnet til å bistå vårt team i saken. Mike Morgan er en person som vi mener kan gjøre en god jobb for Therese Johaug, sier Hjort.

Det er ennå ikke klart om Morgan eller Hjort vil føre saken i CAS.

– Hvem som fører saken der nede og hvordan vi skal fordele arbeidsoppgavene fremover – det skal vi diskutere, sier Hjort.

NRK skrev i forrige uke at skiforbundet viderefører sin pengestøtte til Johaug.

Hjort kan imidlertid ikke svare på hvor mye Morgan-hjelpen vil koste.

– Det har jeg ikke eksakte beløp på i det hele tatt. Det er klart at vi må forberede denne saken på en måte som ser til kostnadene ved den, og vi må ha en god arbeidsfordeling mellom den jobben han skal gjøre og den vi skal gjøre, sier Hjort.

– Viktig med CAS-erfaring

NRK har vært i kontakt med advokatfirmaet Morgan Sports Law, men firmaet opplyser at Morgan har et prinsipp om at han ikke gir kommentarer om sine klienter eller saker de er med i.

For én uke siden uttalte Morgan imidlertid følgende til Nettavisen:

– Basert på det jeg har sett, så er dette en veldig interessant sak. Dersom de skulle spørre meg, ville vi selvfølgelig vurdert å forsvare henne. Slik jeg ser fakta, virker det ikke på meg som utøveren har gjort så mye feil her. På den annen side så tror jeg FIS kanskje er litt ivrige, men igjen, og dette vil jeg fremheve, er kun slik jeg ser faktaene nå, sa Morgan.

Det var advokatfirmaet Hjort som opprettet kontakten med Morgan.

– Det er viktig å ha folk på laget som har erfaring fra forhandlinger i CAS. Derfor synes vi det var formålstjenlig å kontakte Morgan, sier Hjort.