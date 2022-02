Sjåstad Christiansen kastet ut av Tiktok

OL-skiskytter Vetle Sjåstad Christiansen er blitt kastet ut av den kinesiske appen Tiktok etter å ha delt videoer fra vinterlekene i Beijing.

Nordmannen sier til VG at han ikke vet hvorfor han er blitt kastet ut av det sosiale mediet. Han sier at det er forbudt å filme fra stadion og akkreditert sone, men at han har dokumentert reisen til Kina og litt annet.

Han har i likhet med flere journalister som dekker OL, benyttet seg av en VPN-tjeneste.

– Jeg laget en profil for å få overført noen morsomme videoer fra Instagram. Men jeg lurer på om kinesiske myndigheter har plukket opp profilen, for jeg har nok vært litt utenfor VPN-en, sier skiskytteren til VG.