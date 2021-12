Tapte tidelsdrama for Kalrsson: Iversen konfronterte russisk trener etter Johaugs sinne

Det ble en intens duell mellom Therese Johaug og Frida Karlsson på dagens ti kilometer fri på Lillehammer.

De to skiessene byttet på å ha best mellomtider, men det var Karlsson som til slutt skulle vinne den norsk-svenske duellen - og det med minst mulig margin.

Karlsson slo nemlig Johaug med tre tideler.

– Mer intenst og jevnere kan det ikke bli, sier Jann Post.

– Det er så herlig for internasjonalt kvinnelangrenn. Vi har to superstjerner på distansen, sier Torgeir Bjørn.

Etter målgang var Johaug forbannet på Tatjana Sorina. Langrennsstjerna mener at russeren tråkket henne på stavene flere ganger under løpet.

- Jeg var forbanna. Hun gikk og tråkket på stavene mine seriøst hele tiden. Jeg ble irritert. Man kommer ut av rytmen når noen går på stavene dine hele tiden. Det er unødvendig, sier Johaug til NRK, men ville ikke skylde på Sorina for sluttresultatet.

Norges landslagstrener, Ole Morten Iversen, var også forbannet på Sorina. Iversen var så frustret at han konfronterte treneren til russeren etter rennet.

– Jeg sa jeg synes Sorina viste usportslig oppførsel og ba henne slutte med det. Når noen trakker på stavene dine over tid, så taper du mer enn tre tideler. Men det spiller ingen rolle. Det var et fint skirenn.

– Johaug var rimelig ergelig?

– Ja, hun er det, men vi kan ikke gjøre noe med det. Vi skal ikke legge inn noe protest.

Sorinas trener forstår Johaugs frustrasjon.

TRENER: Egor Sorin er trener for de russiske langrennskvinnene. Foto: Mikal Aaserud / NRK

– Tatiana er lei seg overfor Therese for at det skjedde, men for hennes del var det ikke enkelt å gå i samme rytme som henne, for Tatiana går bredere, mens Therese går med mer frekvens. Selvfølgelig kan dette skje i nedoverbakke, men hun er lei seg for at det skjedde. Jeg skjønner at det ikke er enkelt å holde seg rolig, sier Egor Sorin - som også er den russiske langrennsstjernas ektemann.

Sorina beklaget til Johaug etter løpet.

– Aksepterer du unnskyldningen?

– Ja, det gjør jeg. Absolutt. Jeg vet hun ikke gjør det med vilje, hun var sikkert sliten og prøver å henge på, og da kan man fort bli litt ivrig, men det er jo greit å si ifra, til neste gang, da, sier Johaug til NRK.

Slo tilbake

Johaug ble også slått av Frida Karlsson på 10 km klassisk i Ruka forrige lørdag. Johaug fikk derimot revansje på jaktstart i fri teknikk dagen etter da hun var rundt 20 sekunder raskere enn den svenske stjernen.

På Lillehammer slo Karlsson tilbake.

– Det var tett, men det var kult å ta det lengste strået. Veldig kult å stå øverst i dag, sier Karlsson.

Se sekunddrama mellom Johaug og Karlsson her. Du trenger javascript for å se video. Se sekunddrama mellom Johaug og Karlsson her.

Johaug og Karlsson byttet på å ha best mellomtider under lørdagens verdenscuprenn på Lillehammer. Etter 6,1 kilometer lå Johaug tidelen bak svensken.

– For en duell igjen. Det er så jevnt så jevnt, sa NRK-kommentator Post.

– Superduellen fortsetter. Duellen mellom Johaug og Karlsson kan bli vinterens store slager, sa Bjørn.

Etter 8,3 kilometer hadde Johaug tapt et sekund til Karlsson. Det klarte hun ikke å ta igjen.

Karlsson vinner dermed til slutt duellen med tre tideler.

– Det var nervepirrende. Jeg trodde ikke det skulle gå, sier den svenske skiyndlingen etter løpet.

Superduellen mellom de to langrennsstjernene gleder eksperter.

– Gledelig å se den spenninga vi har nå. Det er uvanlig tett i toppen, og så må vi si at Frida Karlsson har tatt over tronen. Tenk at Johaug ble slått i individuelle konkurranser, det er helt utrolig, utbrøt Fredrik Aukland.

– De er ganske like som løpere, også. Frida er en god del yngre, så hun vil jo utvikle seg stegvis år for år. Hun er blitt taktisk mye bedre på et år. Det har gått mye på vilje og offensivitet før, nå begynner hun å ha litt taktisk klokskap hun også, saBjørn.

IMPONERTE: Frida Karlsson. Foto: Fredrik Varfjell / NTB

Gråt etter målgang

Helene Marie Fossesholm leverte et sterkt løp på Lillehammer, men tapte tredjeplassen for amerikanske Rosie Brennan - og endte på fjerdeplass.

Det var en tårevåt Fossesholm som snakket med NRK etter rennet.

– Det var stort, det var det. Det har vært veldig tøft i høst, og når jeg da klarer å gå et bra renn her, så betyr det mye. Det har vært mye negativitet i hele høst, egentlig. Det var mye som stod på spill i dag - jeg vil gjerne gå i Davos, sier skitalentet.

– Hvordan har det vært for deg når ting har butta?

– Nei, det er mange eksperter her ute og jeg har prøvd å ikke lese, men man får jo spørsmål fra folk som lurer på hvordan det går. Jeg må jo svare på det, men egentlig så vil man bare være et annet sted. Man må forholde seg til det som er, og når du da føler at du har mye som står på spill og som hviler på skuldra dine, da betyr det mye å gå et bra løp.

Fossesholm forteller at den siste tiden har vært turbulent.

– Det har vært mye opp og ned. Det har kjentes bra ut på trening, men jeg har aldri vært så usikker på meg selv. Jeg er egentlig ei jente med bra selvtillit, men slik har det ikke vært i det siste. Jeg har vært så usikker og det har ikke fungert maksimalt i høst. Det har ikke oset av selvtillit.