– Først blir jeg bare forbanna. Jeg kastet noen ting i garderoben og sa noen stygge ord. Så ser jeg at vi nærmer oss medalje, og da blir jeg glad. Og så ser jeg at vi akkurat ikke klarer det, og da blir jeg lei meg, for jeg tenker jo at uten det fallet så kunne vi stått på pallen i dag, sier en tydelig preget Tiril Udnes Weng til NRK etter lørdagens OL-stafett.

Den endte med russisk gull. Tyskland berget sølvet med en nødskrik. I kampen om bronsen, spurtet Sverige ned Finland.

Ragnhild Haga gikk Norge inn til en femteplass.

ELLEVILL JUBEL: Veronika Stepanova sørget for russisk OL-gull i stafett. Foto: ODD ANDERSEN / AFP

– Jeg tror dette er en av de viktigste stafettene vi har sett på lang tid. Tyskland tar et OL-sølv på langrennsstafetten. Det er ekstremt viktig for langrennssporten internasjonalt, sier NRKs langrennsekspert Fredrik Aukland.

– Vi får løfte litt blikket. Kvinnelangrenn er mer spennende enn noen gang. Norge teppelegger ikke lenger toppen. Nå har vi flere med i medaljekampen. Det er veldig viktig, sier ekspertkommentator Torgeir Bjørn.

Norsk krisestart

Men det ble altså et skikkelig drama fra start med Tiril Udnes Weng i hovedrollen.

– Dette er fullstendig krise, konstaterte NRKs kommentator Jann Post tidlig i stafetten.

Da hadde Weng akkurat kommet seg på beina igjen. På den andre runden av sin førsteetappe falt hun nemlig i en utforkjøring etter et sammenstøt med Latvias Patricija Eiduka.

– Tiril Udnæs Weng blir felt av Latvia. Sånt skal ikke skje. Den latviske løperen gjør et eller annet fullstendig feil der, fastslo Post.

UHELDIG: Tiril Udnes Weng lå fint i gruppa og skulle gire om. Så falt hun. Foto: ODD ANDERSEN / AFP

– Kroppstakling

– Det er kroppstakling. Det er to minutter for latvieren, mente ekspertkommentator Torgeir Bjørn.

Selv vet ikke Weng helt hva som skjedde.

– Det føltes bare som om jeg lå i snøen. Jeg tror kanskje hun som var bak meg var borti skiene. Jeg vet ikke om det var min eller hennes feil. Det er irriterende uansett.

– Hva tenkte du da det skjedde?

– Jeg tenkte vel egentlig at jeg må prøve å ta igjen de andre. Jeg følte meg veldig pigg. Jeg gikk egentlig bare og forberedte meg på å øke farten, sånn at jeg skulle få luke til de andre. Men så ble det heller at jeg måtte ta dem igjen. Heldigvis har jeg en god dag og klarer å ta igjen litt, men jeg skulle helst vært foruten.

Eiduka sier til NRK at heller ikke hun ikke vet helt hva som skjedde.

– For å være ærlig vet jeg ikke helt. Noe gikk galt. Jeg var nok for nære hun norske. En feil, og så ble det fall. Uflaks.

– Hvem sin feil var det?

– Det er vanskelig å si. Jeg prøvde bare å forsvare min posisjon. Det er vanskelig å si.

– Føler at jeg ødelegger

Da uhellet skjedde, hadde Julija Stupak skaffet Den russiske olympiske komité luke i tet med god form og fenomenale ski.

Inn mot veksling klarte Tyskland å komme nesten helt opp til russerne.

Norge var langt framme i gruppa bak da Weng falt. Ved første veksling var Norge nummer åtte, 27 sekunder bak teten.

– Det er ikke gøy å gi Therese det utgangspunktet. Jeg skulle gjerne vært noen sekunder foran der. Jeg føler jo på at jeg ødelegger for laget. De er ikke sure i det hele tatt – det finnes ingen bedre lagvenninner. Men jeg kjenner på det, sier en gråtkvalt Weng til NRK.

GRATULASJONSRUNDE: Therese Johaug håpet på mer å feire. I stedet ble det andre aktiviteter i målområdet etter stafetten. Foto: Fredrik Varfjell / NTB

Johaug: – Sånt skjer

Therese Johaug tok umiddelbart opp jakten på lagene foran, men klarte ikke å bringe Norge tilbake i gullkampen.

Johaug vekslet som nummer tre, 22,8 sekunder bak Tyskland og 18,5 sekunder bak russerne.

– Jeg synes synd på Tiril som datt, det er det verste å føle på selv, men sånt skjer i skirenn. Noen ganger kan man være uheldig, sier Johaug.

– Så jeg prøver bare å gjøre det beste ut av mulighetene jeg hadde og prøvde å ta innpå rygger foran, fikk gode rygger i både Sverige og Finland og klarte å kjempe bra. Så jeg er veldig fornøyd med min egen etappe, sier Norges gullvinner fra 10- og 15-kilometeren i OL.

Strålende Fossesholm-etappe

På tredje etappe hadde Norge et usikkert kort i Helene Marie Fossesholm. Men Fossesholm gjorde en strålende jobb, og gikk fra både svenske Frida Karlsson og finske Kerttu Niskanen.

Karlsson var oppløst i tårer etter en ny skuffende OL-opplevelse. Hennes kollaps kan ha kostet Sverige muligheten til å ta gullet.

Tyskland gikk først ut på siste etappe, fem sekunder foran russerne. Men Norge på tredjeplass var ikke mer enn 14,7 sekunder bak.

Norges ankerkvinne Ragnhild Haga klarte imidlertid ikke å holde posisjonen. Dermed måtte Norge ta til takke med en femteplass.