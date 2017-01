Johaug om nye opplysninger: – Jeg må bare beklage det

På dag to av høringen om dopingsaken, måtte Therese Johaug beklage at hun onsdag hadde gitt ukorrekte opplysninger.

For under dag én av høringen sa nemlig Johaug at hun ikke kunne huske at hun skulle gjennomføre modul 1 av Ren Utøver-kurset, som er antidoping-programmet til Antidoping Norge.

– Jeg visste ikke at det fantes før vi fikk mail fra Skiforbundet dagen etter pressekonferansen, forklarte Johaug onsdag.

Onsdag kveld fikk derimot Johaugs advokat, Christian Hjort, opplysninger om at skistjernen hadde mottatt en mail der det kom frem at Skiforbundet ønsket at hun skulle ta antidoping-kurset.

– Jeg husker ikke å ha sett den, men jeg ser jo nå at jeg har fått den. Men for min del er markedsdagene et vilt kaos. Jeg må bare beklage det, sier Johaug torsdag.

Nye opplysninger

Mailen fra skiforbundet er datert 22. april 2015, og er skrevet av Martine Torleifsson. Hjort siterte så mailen som har gått fra sponsorsjefen i Norges Skiforbund (NSF) til en rekke utøvere, blant andre Johaug, i forbindelse med markedsdagene:

«I løperkontraktene står det et punkt som heter Ren Utøver. Det har vært tidkrevende å komme gjennom dette. Nå lanserer Antidoping Norge et nytt program som kan gjennomføres på telefon. Dette er noe alle skal gjennomføre».

KRITIKK: Fredrik Aukland mener det er kritikkverdig at mailen om e-læringskurset kom i forbindelse med markedsdagene. Du trenger javascript for å se video. KRITIKK: Fredrik Aukland mener det er kritikkverdig at mailen om e-læringskurset kom i forbindelse med markedsdagene.

Ikke i Johaugs kontrakt

Hjort fulgte deretter opp med å påpeke at det ikke står noen ting om «Ren utøver» i Johaugs langtidskontrakt.

– Men det fremgår av andre kontrakter til andre utøvere på landslaget. «Ren utøver» gjelder altså ikke i Johaugs kontrakt. Mailen gikk til Therese Johaug. Spørsmålet mitt er om Therese kan erindre denne mailen? spurte advokat Hjort før Johaugs beklagelse.

I standardkontraktene for norske landslagsløpere, står det at de forplikter seg til å «gjennomgå Antidoping Norges elæringsprogram «Ren utøver», og plikter å delta på minimum ett foredrag/seminar i regi av Antidoping Norge pr. år.»

Det skal altså ikke være nevnt i Johaugs kontrakt.

– Det er veldig kritikkverdig, mener NRKs langrennsekspert Fredrik Aukland.

– Mangel på oppfølging

Han mener det vitner at manglende kontrollrutiner fra forbundets side.

– Når det kommer som et lite punkt i en mail som dreier seg om en markedsdag, så vitner det om at det har vært total mangel på oppfølging av antidopingarbeidet gjennom dette kurset, sier han.

Kurset, som Antidoping Norge lanserte i 2008 og oppdaterte senest sommeren 2015, består av syv korte moduler, som gir en innføring i antidopingarbeid, dopingkontroller og hva utøvere bør være oppmerksomme på. Kurset tar også for seg det å kjøpe medisiner i utlandet.