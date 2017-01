Reagerer på Johaug-avsløring: – Det er skremmende

I løpet av Therese Johaugs forklaring kom det frem at langrennsstjernen knapt visste om antidopingprogrammet Ren Utøver.

Her ga Johaug uttrykk for manglende oppfølging fra skiforbundet, og hun hadde ikke fått informasjon eller beskjed om å gjennomføre programmet.

EKSPERT: Gunnar-Martin Kjenner følger saken på Ullevaal. Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

Samtidig påpekte advokat Christian Hjort at ingen landslagsutøvere hadde fullført den såkalte «modul 1», som er en oppdatering av programmet.

– Det er skremmende å høre at et så stort forbund som Norges Skiforbund ikke har fulgt opp på en bedre måte. Der har skiforbundet et stort ansvar, sier idrettsjurist Gunnar-Martin Kjenner.

– Jeg vil også stille spørsmål ved Antidoping Norge, som ikke sjekker bedre hva særforbundene har gjort. Her er det grunn til å se antidopingarbeidet på en helt ny måte i det praktiske liv, fortsetter Kjenner.

Sendte ut hastemail

Under høringen kom det frem at Johaug verken hadde registrert seg i systemet eller gjennomført antidopingopplæringen før 14. oktober.

Dagen før holdt Johaug pressekonferansen der hun fortalte verden om den positive dopingprøven.

Johaug forklarte at hun da fikk en mail fra skiforbundet.

– Det er lett å trekke konklusjonen at man oppdaget en forsømmelse, sier Kjenner.

Norges Skiforbund sendte onsdag ettermiddag ut en pressemelding, hvor de understreker at flere utøvere har gjennomført Ren Utøver også før strakstiltakene.

Men:

– En ny versjon av «Ren utøver» ble lansert i juni 2015. Vi i langrennsledelsen erkjenner at vi ikke har vært flinke nok til å sørge for at alle utøverne har gjennomført den siste versjonen, sier Espen Bjervig, administrativ leder i NSF Langrenn, i pressemeldingen.

Bjervig forklarer overfor NRK at skiforbundet gjorde utøverne oppmerksomme så fort forbundet oppdaget svikten.

– Vi så i høst at dette er et av de punktene vi må forbedre oss. Derfor tok vi grep og satte i gang strakstiltak, hvor alle utøvere skulle gjennomføre programmet mer eller mindre umiddelbart, sier Bjervig.

Måtte svare for egne undersøkelser

Selv om Johaug ikke hadde gjennomført den siste modulen, var hun heller ikke klar over programmet Ren Utøver, som har vært tilgjengelig siden 2008.

Alle landslagsløperne skriver under på en utøverkontrakt, hvor de blant annet forplikter seg til å «gjennomgå Antidoping Norges elæringsprogram «Ren utøver», og plikter å delta på minimum ett foredrag/seminar i regi av Antidoping Norge pr. år.»

Niels Kiær, som fører saken for Antidoping Norge, presset Johaug på hva hun selv gjorde for å finne ut mer om antidoping.

– Jeg har egentlig bare hatt en regel oppi hodet mitt om at jeg aldri tar medikamenter uten å spørre landslagslegen, som er eksperten på landslaget, forklarte Johaug.

Kjenner understreker at det ikke ligger mer enn et moralsk ansvar på skiforbundet.

– Men det er en ripe i lakken med tanke på oppfølgingen av antidopingarbeidet som vi i Norge er stolte av, sier Kjenner.