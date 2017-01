De siste årene har alle landslagsløpere i Norges Skiforbund hatt krav på seg om å gjennomføre det elektroniske antidoping-kurset Ren utøver.

Men på tross av at Therese Johaug har vært fast inventar på landslaget siden 2008-2009-sesongen, har hun aldri tatt kurset.

Det kom frem under tirsdagens høring i Johaugs dopingsak.

– Det er overraskende, både at hun personlig ikke har gjennomført det, men kanskje først og fremst at det ikke har vært et kontrollsystem fra ledelsesnivå på samtlige løpere. Det er egentlig en mistillit til det opplegget Antidoping Norge har, sier NRKs langrennsekspert Fredrik Aukland.

Les også: Så mye clostebol ble funnet i kroppen til Johaug

Krav på landslaget

Alle landslagsløperne i forbundet skal skrive under på en utøverkontrakt, hvor de forplikter seg til å «gjennomgå Antidoping Norges elæringsprogram «Ren utøver», og plikter å delta på minimum ett foredrag/seminar i regi av Antidoping Norge pr. år.»

– Johaug har verken registrert seg i systemet eller gjennomført elementær antidopingopplæring før 14. oktober 2016, dagen etter pressekonferansen om den positive dopingprøven, fortalte derimot Niels R. Kiær, som representerer Antidoping Norge i saken mot Johaug, under onsdagens høring.

Artikkelen fortsetter etter videoen.

KRITIKK: Fredrik Aukland mener det er kritikkverdig, både for Therese Johaug og for landslagsledelsen, at hun ikke gjennomførte Ren utøver. Du trenger javascript for å se video. KRITIKK: Fredrik Aukland mener det er kritikkverdig, både for Therese Johaug og for landslagsledelsen, at hun ikke gjennomførte Ren utøver.

Les også: Her er stoffet Johaug er tatt for

– Ikke et godt signal

Kurset, som Antidoping Norge lanserte i 2008, består av syv korte moduler, som gir en innføring i antidopingarbeid, dopingkontroller og hva utøvere bør være oppmerksomme på. Kurset tar også for seg det å kjøpe medisiner i utlandet.

– Dette er ikke et vanskelig kurs. Det tar to-tre timer hvis man kjører alle modulene sammenhengende, så dette burde være praktisk å gjennomføre. Det kan man gjøre bare man har en PC med nettilgang, sier Aukland.

I tillegg til eliteløperne, brukes kurset også på videregående skoler og for trenere og tillitsvalgte ute i skikretsene. At toppledelsen ikke har fulgt opp sine utøvere, mener Aukland sender et uheldig signal.

– Det er ikke et godt signal til resten av idretts-Norge, sier han.

Kommunikasjonssjef i Norges Idrettsforbund, Espen Graff, bekrefter at alle landslagsutøvere nå har gjennomført kurset, men ønsker ikke å kommentere detaljer før Johaug selv har forklart seg. Det skal hun etter planen gjøre klokken 13.00 onsdag.