Johaug kan miste skiene

– Vi vil ikke snakke om fremtiden nå. Dette er noe vi må bestemme etter hvert, sier Tanja Winterhalder, markeds- og presseansvarlig i Fischer, på direkte spørsmål om Johaug kan miste skiparken.

Hun møtte norsk presse i VM-byen Hochfilzen mandag. Seansen skulle egentlig handle om skiprodusentens sponsede skiskyttere som deltar i mesterskapet. Men pressekorpset ville helst snakke om Fischers avbrutte kontrakt med dopingdømte Therese Johaug.

Som følge av den avsluttede avtalen vil Johaug følgelig miste flere millioner i sponsorkroner fra skiprodusenten. Men hvorvidt hun faktisk må gi fra seg skiparken er altså helt i det blå.

– Dette er noe vi må diskutere internt. Vi har ikke bestemt noe om fremtiden, sier Winterhalder.

Hun legger likevel til:

USIKKER: Fischer-sjef Tanja Winterhalder kan hverken bekrefte eller avkrefte om Therese Johaug får beholde skiene sine. Foto: NRK

– Alle i verden kan kjøpe Fischer-ski, og dermed gå på Fischer-ski.

– Bare kroppen er viktigere enn skiene

Om Johaug faktisk mister skiparken, så kan det få store sportslige konsekvenser, tror NRKs skiekspert Torgeir Bjørn.

– Skiene er det viktigste utstyret for en langrennsløper. Å miste muligheten til å utvikle og oppgradere skiparken sin er et minus. Bare kroppen er viktigere enn skiene for en langrennsløper. Generelt er skiene noe som løperne låner av skifabrikanten, sier Bjørn til NRK.

– Å miste pengene er av mindre betydning. Det er langt verre å miste skiene. Det tar tid å finne optimale skipar som er tilpasset sin teknikk, sier Bjørn.

– Vil det si at hun må levere tilbake skiene?

– Det høres ikke usannsynlig ut. Men hun kan få dem tilbake når hun har sonet ferdig.

Kan diskutere ny avtale

Winterhalder vil for øvrig heller ikke si noe om hvorvidt selskapet vil signere en ny avtale med Johaug når dopingdommen er sonet ferdig til høsten.

– Etter at dommen er sonet ferdig, så er det som i det sivile livet. En utøver kan komme tilbake til konkurranse, og vi kan diskutere ny kontrakt med utøveren. Vi skal tenke på det, og så bestemme hva vi skal gjøre. Det er ikke tatt noen avgjørelse, sier Winterhalder til NRK.

Det østerrikske selskapet benyttet seg av en antidopingklausul, som de har i kontrakten med alle sine sponsede utøvere, for å avslutte kontrakten med Johaug. Dette var allerede kjent på forhånd, men det trådde først i kraft etter at Johaug fikk dommen på 13 måneder forrige uke.

Johaugs støtteapparat tar avgjørelsen til etterretning, men er klar for samtaler med Fischer når den tid kommer.

– Det er en av de konsekvensene vi har visst ville komme. Så da er det bare å forholde seg til det og komme i dialog med Fischer når suspensjonen opphører, sa manager Jørn Ernst til NTB tidligere mandag.

Thingnes Bø: – Tror hun går på Fischer ut karrieren

Johannes Thingnes Bø var en av de Fischer-sponsede utøverne som var på mandagens pressekonferanse.

Han fikk også spørsmål om Johaug-saken, men ville si minst mulig.

– Det står i min kontrakt også at hvis man blir tatt for doping, så mister man kontrakten. Uten om det så har jeg ikke så mye mer å si om den saken, sier Thingnes Bø til det norske pressekorpset.

Han tror likevel Johaug vil gjenopprette samarbeidet med skiprodusenten.

– Jeg tror hun går på Fischer ut karrieren sin, sier Thingnes Bø.