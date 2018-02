Han skulle reise kjerringa etter en skuffende sprint og jaktstart. Men så gikk det galt igjen. I hvert fall trodde Johannes Thingnes Bø det da han pådro seg dagens andre tilleggsminutt på siste skyting.

– Jeg er glad jeg kjempet meg igjennom sisterunden selv med to bom, for jeg trodde jo medaljen kom til å ryke. Men jeg følte meg fin, og det var ikke noe problem å trykke på uti der. Og takk og lov for at jeg gjorde det, for det endte jo med gull til slutt, sier 24-åringen etter å ha blitt olympisk mester på normaldistansen i Pyeongchang.

Inne på selve oppløpet kunne det også gått galt. Bø var nær ved å stikke kjepper i hjulene for seg selv, eller nærmere bestemt staven mellom beina.

– Jeg satte staven rett ned på skia. To-tre centimeter til venstre, så hadde jeg jo satt staven på innsiden av skia. Jeg tror fort det kunne gått bra likevel, men det vet man aldri, sier han.

– Hadde flaks

– Det gjelder å ha marginene på sin side. I dag hadde jeg litt flaks, innrømmer Bø.

På den kontoen setter han også at Martin Fourcade skjøt to bom på siste stående.

Da Johannes Thingnes Bø kom i mål på startnummer ni, hadde han fortsatt ingen tro på medalje.

– Jeg trodde at jeg først bare skulle skifte inni bua der og komme meg ut igjen, men så skjønte jeg etter hvert at det kunne bli medalje, gliser han.

De største truslene kom i form av Jakov Fak og Dominik Landertinger. Begge skjøt feilfritt og var foran 24-åringen ut fra siste stående. Men de kunne ikke matche nordmannens avslutning.

BEDRE TREFF: Johannes Thingnes Bø traff på 18 av 20 skudd. Det holdt til gull takket være høy fart i sporet. Foto: FRANCOIS-XAVIER MARIT / AFP

– Mer kontrollert gal

I mål var Fak 5,5 sekunder bak. Omtrent den tiden Thingnes Bø trolig ville brukt på å komme seg på beina om han hadde satt staven på feil side av skia inne på oppløpet.

Det gjorde han ikke, og dermed er gulltørken over også for skiskytterne.

– Jeg tror han var litt vel anspent og litt for gal på sprinten, i dag var han mer kontrollert gal, sier landslagstrener Egil Kristiansen.

Det bekrefter hovedpersonen.

– Jeg skjøt litt raskere enn vanlig på stå i dag, men liggende tok jeg meg tid og fulgte skuddene ut. Så i dag gjorde jeg en bedre jobb på standplass, men likevel fikk jeg to bom, så det er litt pirk å jobbe med videre med, sier han.

Langrennsdelen var derimot tilnærmet perfekt.

– Jeg hadde et bra løpsopplegg. I dag startet jeg rolig for en gangs skyld, holdt igjen de to første rundene og det er jeg veldig glad for at jeg gjorde, for jeg hadde ikke sittet her hvis ikke, konstaterer Johannes Thingnes Bø.