– Det er den største dagen i mitt liv. Jeg er heldig som får oppleve det, sier Johannes Thingnes Bø til Eurosport.

Etter to svake konkurranser jaktet Thingnes Bø revansje på 20-kilometeren i OL. Med to bom så det ikke ut til å gå veien, men da også konkurrentene også begynte å bomme, klarte 24-åringen likevel å berge seieren – 5,5 sekunder foran slovenske Jakob Fak.

– Det er spesielt. Gull er den største drømmen.

Da intervjuerne fortalte Thingnes Bø at ingen bak kunne slå ham, brøt han sammen i gråt. For selv om det ble en fryktelig spennende sekundstrid mot Fak, var gullet norsk.

Fak tok sølv, og Dominik Landertinger bronse.

– Nå har det begynt å roe seg. Nå er jeg bare glad og stolt, forteller 24-åringen til NRK etter å ha vært på blomsterseremoni og gått hele intervjurunden i mørket på stadion.

– Jeg åpnet rolig og fikk et fantastisk løpsopplegg. Det gjorde at jeg hadde masse krefter på sisterunden og klarer det i dag. Det er en fantastisk dag for meg og smøreteamet og hele troppen. Dette har vært en stor drøm for oss alle, fortsetter han.

DRØMMEN: Johannes Thingnes Bø mistet aldri troen på OL-gull. Foto: FRANCK FIFE / AFP

Vil aldri glemme det

Etter at seieren var et faktum ble han omfavnet av storebror Tarjei Bø mens tårene trillet videre.

– Det var helt rått. Det er et øyeblikk jeg aldri vil glemme, sier Tarjei Bø til NRK.

– Tarjei er det største forbildet mitt og verdens beste bror, sier gullvinneren.

– Jeg føler jeg hadde hodepine gjennom hele løpet, fordi jeg ville så gjerne at han skulle vinne. Nå må jeg bare roe ned. Det er et fantastisk øyeblikk, understreker Norges trener Siegfried Mazet.

– Det er utrolig godt for alle med gullet, og se at det nytter, sier trener Egil Kristiansen.

Startet med bom

Thingnes Bø var tidlig ute i sporet med startnummer ni, men fikk ingen god start da han fikk ett tilleggsminutt allerede på første liggende.

– 0,0 millimeter kant ut, mente Ola Lunde.

På første stående gikk han det til å stemme bedre, og med fullt hus i kjempetempo gikk han ut på en tredjeplass. Stryningen fulgte opp med en perfekt serie på liggende igjen og tok over teten. Da det ble en ny bom på siste skyting, så det litt mørkt ut.

Så bommet ledende Martin Fourcade to ganger.

– Da leder Johannes. Det kan bli gull, utbrøt kommentator Andreas Stabrun Smith.

Spenningen

Dominik Landertinger tok så ledelsen med fire fulle hus. Og flere sent startende som svenske Jesper Nelin og Jakov Fak truet bak.

– Det er det mest spennende rennet jeg kan huske, sa Stabrun Smith.

TV-bildet viste en spent Thingnes Bø sitte og vente i varmeboden.

– Jeg hadde ikke trodd jeg skulle ta gull i hvert fall, så det var mye som skulle gå galt før jeg tok gullet, men sånn er skiskyting, forklarer han.

Landertinger klarte ikke Thingnes Bøs tid i mål. Og Nelin bommet hele tre ganger. Fak var derimot feilfri og ledet med bare 3,9 sekunder ut fra siste skyting.

Med 1,4 kilometer igjen var han fortsatt bare seks sekunder bak. Det var ennå ikke helt avgjort.

– Jeg tror det går Johannes sin vei altså. Han klarer ikke det, sa Emil Hegle Svendsen til NRK.

Det fikk han rett også rett i.

– Jeg ga alt jeg hadde, men Johannes ble for sterk for meg i dag, sier sølvvinneren til NRK.

TO I TILLEGG: Selv med bom både på første og siste skyting, ble det norske gull på normaldistansen. Foto: FRANCOIS-XAVIER MARIT / AFP

Sprakk på siste

Hegle Svendsen startet feilfritt, men muligheten for en topp-plassering ble ødelagt med to bom stående, selv om det ble fullt hus på de to neste skytingene. Til slutt ble han nummer 10.

Tarjei Bø var lenge med i teten og skjøt feilfritt på sine tre første turer innom standplass. Men da han skulle skyte for medalje, sprakk Bø. Med to bom måtte han ta til takke med en 14.-plass.

Lars Helge Birkeland fikk det heller ikke til å stemme på standplass. Han ble bare nummer 60