Det rørende brødremøtet: – Tarjei hadde fortjent det mer enn meg

Bildene etter at et OL-gullet til Johannes Thingnes Bø var sikret var av den usedvanlig rørende sorten. Lillebror fant raskt storebror Tarjei Bø – og kastet seg om halsen hans. Tårene rant hos begge.

– Det var helt rått. Det er et øyeblikk jeg aldri vil glemme. Det var stor som storebror og er et øyeblikk jeg aldri vil glemme. Han var så lettet og så glad, sier en rørt Tarjei Bø til NRK.

Det som gjorde det ekstra spesielt var at storebror Bø også kjempet om gullet. Helt til han sprakk fra medalje med to bom på siste skyting. I stedet ble Tarjei Bø nummer 13.

– Han er en stor idrettsmann, et forbilde og en fantastisk bror. Han tar meg imot med åpne armer og gratulerer når han akkurat har skutt seg selv vekk fra en olympisk medalje. Det var et stort møte, forteller gullvinneren til NRK.

– Jeg kan ikke være skuffa når Johannes tar gull. Det er en fantastisk da, sier storebror.

Ønsket gull til storebror i stedet

De to har alltid hatt et nært og tett forhold. De har heiet hverandre frem og grått sammen når det har gått dårlig – og ikke minst bra.

– Hva sa Johannes til deg?

– Han sa det var kjipt at han skulle vinne på min bekostning. At han hadde håpet vi kunne stå der sammen. Men det var jo ikke hans feil at jeg ikke klarte det, svarer Tarjei Bø, som hadde følgende svar til broren:

TÅRENE TRILLET: Johannes Thingnes Bø måtte tørke tårene da gullet var sikret. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

– Jeg fortalte ham at det var den mest fortjente medaljen i hele OL. Han har vært den store favoritten, men har misbrukt to av fire sjanser. Det var godt for ham å få landa litt på jorda.

Og på sin aller største dag i karrieren sier lillebror noe ganske oppsiktsvekkende.

– Jeg skulle helst ha sett ham på toppen av pallen i dag, men det ser bra ut for ham på fellesstarten nå. Det høres kanskje litt klisje ut, men han hadde fortjent det mer enn meg, sier Thingnes Bø til Eurosport.

– Aldri sett ham så langt nede

– Han gjør også et bra løp, men får dessverre to bom som gjør at vi ikke feirer dobbelt. Han hadde virkelig fortjent medalje etter de to siste løpene, utdyper han overfor NRK.

Før 20-kilometeren var det Tarjei Bø som hadde OLs beste resultater av de to, med en 13.-plass fra sprinten og 4.-plass på jaktstarten. Thingnes Bø bommet totalt og ble nummer 31 og 21 på de to distansene.

– Jeg har kjent ham hele livet, og så god som han har vært i år ... Jeg har aldri sett en skiskytter med høyere toppnivå enn han har vist. Så fikk han sånne slag i trynet de første løpene her. Han er en vinnertype, men jeg har aldri sett ham så skuffa og langt nede. Det skjedde ett eller annet i går. Han våknet til live igjen og da skjønte jeg han var tilbake der han skulle være, forteller Tarjei Bø.