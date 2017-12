Fotballens Mozart legger opp

Rosicky, som i mange sesonger spilte for Premier League-storheten Arsenal, har den siste tiden spilt for Sparta Praha. Han ble seriemester i Tyskland med Borussia Dortmund i 2002. Deretter gikk ferden videre til Arsenal. Rosicky rakk å spille 105 landskamper for Tsjekkia.