VM-bronse til Filip Ingebrigtsen

Saken oppdateres.

– Det er helt utrolig hva denne familien får til, sa NRKs kommentator Jann Post etter løpet.

Filip Ingebrigtsen ble nummer tre i finalen på 1500 meter, og sikret dermed sin første VM-bronse.

Like etter løpet feiret han ved å løpe opp til bror Henrik og pappa Gjert Ingebrigtsen som jublet hemningsløst på tribunen.

– Han gjør en vanvittig sterk jobb. Dette er den største idrettsprestasjonen bak Vebjørn Rodal, sier bror Henrik Ingebrigtsen.

– Dett var stort. Jeg fikk beskjed om å sitte, men det gikk ikke. Det gikk akkurat som vi tenkte, sier Gjert Ingebrigtsen.

Kenyanske Elijah Motonei Managoi vant med tiden 3.33,61. Landsmann Timothy Cheruiyot tok sølvet. Han løp på tiden 3.33, 99.

​Tre kenyanske løpere dro til fra start, og fikk en luke ned til resten av feltet. Og det var Filip Ingebrigtsen som sørget for at feltet kom seg opp igjen til de tre i tet. Han hadde ikke krefter nok til å kjempe om gullet på oppløpet, og løp inn til bronse med tiden 3.34,53.

– Det kostet nok litt at han måtte hente inn, men han gjorde det på en voksen måte. Så stoppet det litt opp på oppløpet, men så skal vi ikke glemme at det er nummer én og to i verden som er foran han, sa NRKs ekspert Vebjørn Rodal.