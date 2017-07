Supertalentet på 16 år fortsetter å imponere. Ingebrigtsen, som nylig løp inn til ny personlig rekord på 5000 meter på Bislett, deltok lørdag i 3000 meter hinder i et stevne i Belgia.

Der gikk han like godt hen og vant hele konkurransen med tiden 8.26.81.

Det kan i den sammenheng være greit å ta med at VM-kravet for seniorer på denne distansen er 8.32.

Tiden er også europeisk juniorrekord.

– Vi er i tenkeboksen

Far og trener Gjert Ingebrigtsen har tidligere sagt at Jakob ikke skal delta i senior-VM. Nå innrømmer han at han revurderer den avgjørelsen etter lørdagens løp.

– Jeg revurderer det ja. Vi er i tenkeboksen på om han skal få lov til å bli med til London. Fordi han i tillegg har en jobb å gjøre for broren sin, så det kan hende det kan være sånn hjelp til selvhjelp. At han kan hjelpe seg selv og. Vi får se, sier han til NRK.

Målet med å delta i konkurransen var imidlertid å klare kravet til EM for junior, og det klarte han med et hav av margin. Kravet til U20-EM er nemlig 9.15.00.

I en melding på Instagram skriver broren Henrik følgende lørdag kveld:

– Denne lille gutten er helt sykt! Han er 16,5 år gammel og har nettopp kvalifisert seg til senior-VM i friidrett.

– Skulle være med som hjelpekar

– Er det lettere å si ja til Jakob nå som Henrik er ute?

– Nå regner jeg med at Henrik skal være med uansett, han blir nok med som en hjelpekar mentalt for de andre. Jeg ville egentlig ha med Jakob til London for at han skulle trene med Filip og hjelpe ham mot sine mål i London. Nå kan det hende det ordner seg uten at man trygler og ber om det, ved at han kvalifiserer seg selv.

– Det er ikke vi som tar ut folk til VM, det er det friidrettsforbundet som gjør. Det er mange ting som avgjør det. Men det hadde vært greit å ha en hjelperytter til Filip, sier Gjert Ingebrigtsen til NRK.

IMPONERT: Vebjørn Rodal. Foto: NRK

Rodal: – En veldig bra seniortid

NRKs friidrettsekspert Vebjørn Rodal er imponert over prestasjonen til 16 år gamle Jakob Ingebrigtsen.

– Det er en veldig bra seniortid, prestert av en 16 år gammel guttunge. Det er ganske fascinerende, kommenterer han.

Rodal mener det nå bør være et naturlig steg å sende 16-åringen til VM.

– Jeg tror ikke vi trenger å tenke på press og at det blir for mye. Hvis han ikke hadde klart tøffe utfordringer, hadde han ikke vært der han er i dag. Han er en type som vokser på tøffe utfordringer, så hvorfor ikke ta senior-VM som 16-åring og få erfaring?