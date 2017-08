Saken oppdateres.

16-åringen løp i tredje og siste heat. Han hang godt med, og lå på sjetteplass til det gjensto drøye 100 meter.

UTE: Jakob Ingebrigtsen ga alt i VM-debuten. Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

Men i siste hinder snublet Ingebrigtsen. Han klarte ikke å forhindre et fall, og tapte ytterligere sekunder. Han kom seg raskt på beina og løp han inn på 8.34,88. Det ga i stedet en åttendeplass.

– Jeg unte ham en bedre avslutningen på VM-debuten, men han leverer en hederlig innsats, sier Jann Post.

Til helsesjekk

Etter møtet med banen i London, ble Ingebrigtsen tatt rett til en helsesjekk. NRK får opplyst at det ikke skal være snakk om noe alvorlig.

– Han fikk hodet i bakken der, men vi får virkelig håpe det går bra, sier Jann Post.

De tre beste fra hvert heat, og i tillegg de seks beste tidene, gikk til finalen. Den går da uten det norske stortalentet. Vinnertiden i heatet var det Conseslus Kipruto fra Kenya som tok på 8.23,80.

Marokkanske Soufiane Elbakkalivar raskest i første heat, med 8.22,60. I det andre heatet vant Evan Jager fra USA med 8.20,36.

Tidene som fulgte i heatene ga optimisme for den norske unggutten. Og han imponerte fra start. Lå godt plassert og fulgte farten til de langt mer erfarne løperne. På siste runde fikk fem løpere et lite forsprang på nordmannen, men en tid på like under 8.26 kunne likevel gitt finale.

Ingebrigtsen hadde en personlig rekord på 8.26,81 – satt i U20-EM i juli. Da han falt, var en rekord utenfor rekkevidde.

Forventet kanonløp

Storebror Henrik er på plass i London som rådgiver. Han mente mye skulle til for at Jakob skulle kare til seg en finaleplass i øvelsen han knapt har trent på.

– Jeg forventer at han springer smart og bruker hodet underveis. Dessuten er jeg spent på hvordan han takler forskjellen på et junior- og seniorheat. Den er stor, spesielt i mesterskap. Her har alle mye erfaring og det er et tøft heat, så finale skal ikke være mulig, fortalte han til NRK like før start.

– Men jeg er sikker på at han kommer til å gjøre et kanonløp, la han til.