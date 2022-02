– Det føles godt. Det er deilig å se dagslys igjen, sier Jarl Magnus Riiber til NRK.

Han småjogger med skiene i den ene hånda og stavene i den andre. Omtrent direkte fra isolasjonshotellet er han tilbake på langrennsstadion for å trene. Riiber har dårlig tid på å rekke konkurransen tirsdag.

– Det blir nok ingen stor økt i dag. Men bare det å komme seg på ski er en bonus, sier Riiber videre mens han spenner på seg skia.

– Mye jeg skal gjennom

Og det ble ingen lang økt. For etter en kort treningstur på rundt tjue minutter, hastet han videre mot hoppbakken for å være prøvehopper.

Riiber ble kjørt til trening. Foto: Henrik Myhr Nielsen / NRK

– Han skal være prøvehopper i lagkonkurransen for spesialhoppere, og får hoppe før andre omgang. Jarl var kreativ og varmet opp på ski før han skulle hoppe. Han får virkelig kjørt kombinert i dag, sier Ivar Stuan til NRK.

– Jeg gleder meg til hoppe, jeg må bare rekke det først. Det er mye jeg skal gjennom på kort tid, avslutter Riiber før han haster inn i en bil retning hoppbakken.

Planen er at Riiber skal være prøvehopper i herrenes lagkonkurranse. Riiber rakk ikke første omgang, men er klar til å hoppe i pausa.

– Han har sittet og sett på dette anlegget. Det eneste han vil gjøre er nok å hoppe, sier NRKs ekspert Anders Jacobsen,

Jørgen Graabak leverte i Riibers fravær i den første konkurransen:

– Skjedd undre før

Norge har de siste dagene gjort alt de kan for å få den norske gullfavoritten friskmeldt og klar for konkurranse, og i dag slapp han endelig ut av isolasjon etter tre negative tester.

– Det betyr alt for det vi driver med og det vi jobber for, sier sportssjef Ivar Stuan til NRK.

Den neste konkurransen for kombinertløperne er i morgen. Da venter storbakkerenn med påfølgende 10 kilometer. Det er ennå ikke klart om Riiber vil rekke det.

Sportssjef Ivar Stuan er lykkelig over at Riiber er ute av isolasjon. Foto: Geir Olsen / NTB

– Sjansene er mye større for at han rekker det når han er ute av hotellet. Men han har hatt rimelig tøffe vilkår. Han har vært på et hotell innesperra i 12-13 døgn, og har ikke gått på ski på 14 dager. Så rammebetingelsene for Jarl er ekstremt vanskelige, sa Stuan til NRK før Riiber var ute av hotellet i dag.

Sist gang Riiber hoppet og gikk på ski var i Seefeld. I løpet av den helgen traff Riiber vanskelig vind, og holdt på å miste kontrollen i lufta.

– Jeg må jo si at et under må skje for at det her skal gå bra, men vi får gjøre alt vi kan for å påvirke riktig vei nå. Så har det skjedd undre før, kanskje det skjer et til, fortsatte sportssjefen.

Etter det individuelle rennet i morgen er det lagkonkurranse i den store bakken torsdag. Det er siste konkurranse i OL-hoppbakken under dette OL.

FORRIGE RENN: Jarl Magnus Riiber (til høyre) sammen med Lamparter og Graabak. Foto: Lisa Leutner / AP

Riiber testet positivt da han ankom Kina med flyet 31. januar. Nyheten kom først ut tre dager senere, etter at Riiber hadde testet seg flere ganger.