Norge legger press på Kina – vil ha Riiber ut av isolasjon

Vår antatt beste fikk ikke full klaff i hoppingen i første kombinertrenn i OL. Han landet likevel på 98,5 meter og er på 9.-plass. Graabak har dermed 1.16 frem til ledende Ryota Yamamoto (se også resultater lenger nede i sak).

– Det er absolutt et godkjent hopp. Jeg får bare gi gass i langrennet, uttalte Graabak selv til TV Norge.

Tyske Johannes Rydzek dro til med 104 meter og er en av favorittene til en gullmedalje før langrennet.

Gullhåpet Riiber deltok ikke i rennet. Han sitter i isolasjon i Kina etter at det torsdag forrige uke ble kjent at han var blitt koronasmittet.

Også estiske Kristjan Ilves og de tyske stjernene Eric Frenzel og Terence Weber er smittet.

Kombinertsjef Ivar Stuan opplyser at kombinertledelsen jobber på spreng for å få Norges kombinertess ut av isolasjon fortest mulig.

– Vi setter i gang en prosess med kinesiske myndigheter i morgen for å få ham løs etter 10 dager, uansett, opplyser han.

Om det lykkes er Riiber ute av isolasjon denne uken.

– Han kan da forhåpentligvis være med på treninger og se hvordan kroppen fungerer etter å ha vært i isolasjon. Jeg har et håp om det. Så får vi ta det derfra.

– I godt humør

Stuan innrømmer imidlertid at han er usikker på de kinesiske reglene.

Ifølge de kinesiske reglene må man enten ha en CT-verdi på over 40 to dager på rad eller teste over 35 tre dager på rad.

Da følger sju dager som nærkontakt. Man kan likevel konkurrere.

– Håpet lever veldig godt, han var i veldig godt humør i dag, sier Stuan.

– Jeg sover veldig dårlig, for jeg har vondt av han karen som er i «fengsel», sier han til NRK.

Jørgen Graabak fulgte ikke opp hoppet han leverte i prøveomgangen, men er innen rekkevidde til en medalje. Foto: CHRISTOF STACHE / AFP

Var best i prøveomgangen

Langrennet over ti kilometer starter 12.00 i dag. Graabak var best i prøveomgangen, men fulgte altså ikke helt opp i konkurransen.

Tyske Johannes Rydzek dro seg til hele 104 meter og la med 4.-plass grunnlaget for en sannsynlig seier. Hele 108 meter fikk japanske Ryota Yamamoto opp i hoppet etter Rydzek.

Japaneren starter hele 38 sekunder før toeren Lukas Greiderer i langrennet. Graabak har 1.16 minutter opp til Yamamoto.

Espen Bjørnstad har funnet seg godt til rette i normalbakken i Kina og landet på 99 meter i brukbare forhold. Det ga 15.-plass.

Espen Andersen fulgte ikke opp treningshoppingen og havnet på 96 meter, som ga 16.-plass. Han hadde ikke vinden med seg.

Jens Lurås Oftebro fikk det ikke til i prøveomgangen. Det lyktes heller ikke da det var alvor. Han landet på 92,5 meter og starter som nummer 20.