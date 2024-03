Leinan Lund åpner opp om dramatisk ambulansetur: Fikk panikk og slet med å puste

– Det har vært noen tøffe dager.

Det sier Mari Leinan Lund til NRK, bare noen dager etter at hun falt stygt i Granåsen.

Det var i en provisorisk omgang i Trondheim-bakken det gikk galt for 24-åringen. Etter et langt svev på 110 meter tok hun først i bakken med skiene, men mistet balansen og gikk over ende. Da slo hun ansiktet i bakken, skled langt nedover og ble liggende.

Etter kort tid kom helsepersonell til.

Lund ble liggende og slå i bakken, tydelig opprørt, idet hun mottok tilsyn fra det medisinske apparatet.

– Jeg skjønte egentlig idet jeg landet at kneet røk, forteller Lund.

Fallet kan du se i videovinduet øverst.

PÅ SYKEHUS: Mari Leinan Lund har en lang vei tilbake foran seg. Foto: Privat

Rundt henne var lagvenninner i tårer, tydelig preget av fallet og bekymret for Lund, som ble fraktet bort på båre og kjørt til St. Olavs hospital i ambulanse.

Den 15 minutter lange kjøreturen var alt annet enn enkel.

– Den ambulanseturen var egentlig det som var det tøffeste. Det gjorde sykt vondt og jeg slet med å puste. Det bare tettet seg egentlig. Jeg har aldri kjent det før. Så jeg fikk etter hvert oksygentilførsel. Det hjalp litt og jeg fikk roet meg og ble tatt godt vare på, sier Lund.

Fikk en panikkreaksjon

Hun sier at hun kjente på en følelse av panikk mens hun var på vei til sykehuset. Lund har gjennom hele karrieren trøblet med skader – og skjønte at dette var en skade av det alvorlige slaget.

– Det var nok en panikkreaksjon, sier hun.

TØFF TID I VENTE: Mari Leinan Lund må belage seg på en rolig periode fremover. Foto: Terje Pedersen / NTB

– Jeg håpte jeg var ferdig med skader nå. Men ting kan skje. Det er jo en risikosport, legger hun til.

På sykehuset fikk hun påvist et avrevet korsbånd ødelagte menisker. I april skal hun under kniven og opereres.

Landslagslege Anders Heen sier det er for tidlig å si noe om rehabiliteringstiden, og forklarer at kneet trenger en periode med ro og hvile før man kan operere.

– Hun følges opp tett, og det planlegges for operasjon en gang etter påske, sier han i en uttalelse via Norges Skiforbund.

24-åringen har hatt noen rolige dager siden hun kom hjem fra sykehussjekken. Nå begynner det å gå opp for henne hva som faktisk har skjedd. Og at veien tilbake blir tøff.

– Det begynner å synke litt mer inn nå. Men jeg var skikkelig lei meg. Det var en situasjon som var vanskelig å håndtere. Det tok litt tid før jeg klarte å forsone meg med realiteten.

– Men det hjalp å få litt mer klarhet i det og få noen øvelser fra fysioterapeuten, sier Lund, og forteller at hun har hatt fem treningsøkter onsdag.

Frykter for VM

Men selv om hun er innstilt på å legge ned jobben som kreves for å komme tilbake etter en såpass alvorlig skade, frykter hun det aller verste:

At neste års VM i Trondheim ryker.

– Ja, det gjør jeg. Men jeg prøver å ta det dag for dag og måned for måned. Målet er først og fremst få et sterkt og friskt kne igjen før jeg er tilbake, sier hun.

I VM ville hun, under normale omstendigheter, vært en naturlig medaljekandidat. Hun har to verdenscupseirer og tolv pallplasser i karrieren, og selv om hun mistet verdenscupavslutningen i Trondheim, endte hun på 3. plass i verdenscupen sammenlagt.

PALLTRIO: Mari Leinan Lund, Ida Marie Hagen og Gyda Westvold Hansen har dominert i kombinert denne sesongen. Foto: Geir Olsen / NTB

Lund sier det er trist å tenke på at et VM på hjemmebane kan ryke, og usikkerheten til opptreningen hjelper ikke på.

– Det er såpass lang rehabiliteringstid på korsbånd, og alle skadeforløp er individuelle også. Jeg må bare se hvordan jeg responderer på alt som skal skje og ta tiden til hjelp.

– Føler veldig med jenta

Sportssjef for kombinert, Ivar Stuan, deler Lunds bekymring og tror – dessverre – VM ryker for Lund.

– Realistisk sett gjør det nok det, sier han til NRK.

– Jeg føler veldig med jenta. Hun har vært gjennom mange tøffe tak og mange trøkker, legger han til.

TRIST: Ivar Stuan, sportssjef i kombinert, sier han føler med Mari Leinan Lund. Foto: NTB

Stuan påpeker at denne type skade og hopping er en dårlig kombinasjon. Nå som VM potensielt ryker for Lund, mener Stuan hun burde satse mot spesialhopp i OL i Cortina i 2026 – og returnere til kombinert etter det.

– Hun er den beste hopperen i kombinertsirkuset. Hun vil hevde seg i spesialhopp, mener Stuan.

Det er han som tar ut VM-troppen til mesterskapet i Trondheim. Stuan mener Lund burde vært forhåndsuttatt til VM, men at det ikke lar seg gjøre nå. Enn så lenge krysser han fingrene for at Lund kommer seg så fort som mulig.

– Om hun kommer til VM i Trondheim er det en fantastisk bonus, sier han.