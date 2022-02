Sportssjefen gråt etter Riibers positive test: - Verste dagen jeg har hatt som trener

– Dette er den verste dagen jeg har hatt som trener, sier en gråtende sportssjef Ivar Stuan.

For i dag kom bekreftelsen han absolutt ikke ville ha, gullfavoritt Jarl Magnus Riiber har testet positivt på korona. Riiber var definert som nærkontakt etter at estiske Kristjan Ilves testet positivt.

– Vi datt sammen hele gjengen da vi fikk beskjeden. Det er som et børseskudd å få en slik beskjed, sier Stuan

Ilves er nesten et fullverdig medlem av den norske kombinert-troppen, og har vært med det norske laget før lekene.

– Vi fryktet det verste i går etter at vi opplevde det med Kristjan (Ilves), sier Stuan og la til at «helvete brøt løs» da estlenderens positive virustest ble kjent.

Jarl Magnus Riiber på Gardermoen før avreise til Beijing. Foto: Terje Pedersen / NTB

– Vi mener vi har et godt bilde av situasjonen, og at vi har identifisert de aktuelle nærkontaktene. Det som er viktig nå, er at alle er svært nøye med smitteverntiltakene, og er ekstra forsiktige fremover. Viruset er lumskt, og vi gjør det vi kan for å sette en stopper for videre spredning, sier sjeflege for OL-troppen, Aasne Fenne Hoksrud.

Til tross for at Riiber nå har testet positivt, så skal han være i fin form.

– Han føler seg i veldin fin form på alle mulige måter og er klar for OL. I dag har han «trent» inne på hotellrommet. Jeg sier det i anførselstegn, sier Stuan.

Dette sa Riiber om smitten før OL:

– Dårlig nattesøvn

Riiber var ansett som et av Norges største gullhåp, med åtte verdenscupseire hittil i år.

– Det er veldig trist, selvfølgelig. Han har vært den store kombinertkongen i vinter. Det at han har testet positivt nå betyr jo at den største OL-favoritten i kombinert, og en av de største norske OL-favorittene generelt mister hele OL, sier NRKs langrennsekspert Torgeir Bjørn

Jørgen Graabak, Espen Andersen og Espen Bjørnstad er definert som nærkontakter. De risikerer også å være smitta.

– Da vil vi være i en situasjon der vi ikke har lag til lagkonkurransen heller, så nå blir det hektisk virksomhet i den norske kombinertleiren, sier Bjørn.

Disse norske OL-utøverne er blitt koronasmittet Ekspandér faktaboks HOPP: * 18. januar: Skihopperen Daniel-André Tande tester positivt på koronaviruset. * 20. januar: Johann André Forfang blir det tredje smittetilfellet i hoppleiren. LANGRENN: * 26. januar: Langrennsprofilene Heidi Weng og Anne Kjersti Kalvå har testet positivt på koronaviruset. * 27. januar: Gullhåpet Simen Hegstad Krüger avlegger positiv koronaprøve i Seiser Alm. KOMBINERT: * 2. februar: Den estiske OL-utøveren Kristjan Ilves tester positivt på koronaviruset i Beijing. Jarl Magnus Riiber, Espen Andersen og Espen Bjørnstad defineres som nærkontakter. * 3. februar: Kombinertstjernen Jarl Magnus Riiber bekreftes positiv på korona. I tillegg har flere norske utøvere fått status som nærkontakter.

– Dette syns jeg rett og slett var nitrist, han er en helt unik utøver. Dette er så langt unna OL-drømmen som du kan få det, sier NRKs langrennsekspert Jann Post.

Stuan legger ikke skjul på at det har vært noen veldig vanskelige timer for han, men at Riiber selv har taklet det fint.

– Det ble en veldig turbulent kveld i går og enda mer følelser i dag, og dårlig nattesøvn. Det har vært veldig, veldig tungt. Det blir sikkert enda tyngre denne natta her, sier Stuan

Kort tid nyheten kom Riiber med en melding på Instagram:

– Gullet er deres, lyder meldingen, hvor Riiber bruker en emoji for gullet og blunketegn. Kombinertløperen har også lagt ved en virus-emoji.

Riiber har lagt ut en melding på Instagram etter smitten. Skjermdump tatt 03.02.2022 13:30 Foto: Skjermdump

– Målet er lagkonkurransen

Ivar Stuan sier at de ikke har gitt opp å få Riiber klar til senere i mesterskapet.

– Målet til Jarl nå er å være negativ så fort som mulig. Han har i hvert fall ikke gitt opp de to siste mulighetene i OL. Det skulle ikke forundre meg om det er noen som greier det, så er det han, sier Stuan

– Vår plan a er fortsatt å få Jarl tilbake i lagkonkurransen og individuell konklurranse.

Det tror NRKs langrennsekspert blir veldig vanskelig.

– Har du en positiv prøve nå, skal det veldig mye til for at du kan teste deg ut og få delta senere i mesterskapet, sier Bjørn.

Jørgen Graabak vant trippelen i Seefeld rett før OL, en reise Ivar Stuan mener var helt riktig. Foto: Lisa Leutner / AP

Kombinertlandslaget var og konkurrerte i Seefeld rett før de dro videre til Kina. Selv etter dagens smittesituasjon mener sportssjefen at å dra dit var riktig avgjørelse.

– Det var helt riktig. Det var et sjakktrekk. Det vi har gjort i hele prosessen har vært helt riktig. Vi har vært ekstremt uheldig og vet ennå ikke hva årsaken er, sier Stuan.

Reserven er klar

Simen Tiller er en av to som var på reservelista til kombinertlandslaget. Før smitten til Riiber ble bekrefta, sa Tiller at utøverne var redde for smitte.

– Utrolig synd at det ble Ilves som ble smitta. vi har vært to år uten smitte, så kommer det til han. Han er på en måte en del av laget, sier Tiller

– Du er klar?

– Ja, det er oppgaven min å være det. Jeg har fått vasket og ryddet bagen min, sier Tiller.

Forventer norsk gullrush i vinter-OL: Her er høydepunktene du må få med deg