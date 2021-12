– Dette var en utrolig tøff beskjed å få, sier Ingvild Flugstad Østberg i en pressemelding fra Norges Skiforbund.

Formiddagen 2. juledag sendte forbundet ut meldingen om at Østberg ikke blir med til Tour de Ski. I tillegg ryker OL for 31-åringen fra Gjøvik.

– Jeg har lagt ned ekstremt mye jobb, gjort mitt beste, følt meg bra og storkost meg med å være med på skirenn igjen. Drømmer er knust, men jeg kan ikke gjøre annet enn å se framover.

Medisinsk ansvarlig i Norges Skiforbund, Øystein Andersen, sier følgende om Østberg:

MEDISINSK ANSVARLIG: Øystein Andersen i Norges Skiforbund. Foto: Terje Pedersen / NTB

– Helsesituasjonen til Ingvild er dessverre ikke god nok til å konkurrere i touren, sier Andersen i en pressemelding.

– Den planlagte oppfølgingen etter de første rennene viser at helsesituasjonen hennes ikke tåler rennprogrammet. Ingvild må derfor på ny ta en lengre pause fra konkurranser, noe som gjør at OL beklageligvis kommer for tidlig.

NRK-ekspert: – OL er aldri viktigere enn helsa

På Instagram har Østberg lagt ut en melding der hun takker for støtten.

Foto: INSTAGRAM

– Det føles brutalt etter den harde jobben som er gjort og at jeg har følt meg veldig bra. Drømmer er knust. Det var absolutt ikke den julegaven jeg ønsket meg, skriver hun i innlegget.

Torgeir Bjørn er ikke overrasket over nyheten om at Østberg igjen må stå over skirenn.

– Det har vært en usikker situasjon gjennom sommeren og høsten. Man ga henne muligheten til å konkurrere igjen i første del av sesongen, men tydeligvis konkludert med at det ikke er forsvarlig å konkurrere, sier Bjørn.

EKSPERT: Torgeir Bjørn er NRKs langrennsekspert. Foto: Terje Pedersen / NTB

Han mener helsa må gå først i denne situasjonen.

– Østberg har fått fin oppfølging av Olympiatoppen og Skiforbundet i denne prosessen. Både hun og alle skal være glad for at man setter ned foten når det er nødvendig.

– OL er aldri viktigere enn helsa. Sportslig sett er det ingen tvil om at hun er god nok til å gå i OL. Det har ligget i kortene hele tiden at det er helsesituasjonen som avgjør om hun går i OL, ikke de sportslige resultatene.

Fikk startnekt i 2019

21. november 2019 ble det første gang kjent at Østberg ikke oppfylte kravene i den obligatoriske helseattesten. Derfor hadde hun fått startnekt under åpningshelga på Beitostølen.

Østberg kom tilbake og leverte en god sesong, men i mars 2020 hadde hun pådratt seg et tretthetsbrudd som kunne relateres til utfordringer knyttet til ernæring.

På sommeren pådro hun seg et nytt tretthetsbrudd. Hun sto over hele sesongen, inkludert VM i Oberstdorf.

I verdenscupåpningen i Ruka var hun tilbake i verdenscupen.

– Det har gått lang tid, jeg har fått noen slag i trynet og det har ikke bare vært enkelt. Den tanken har streifet meg. Men jeg har hatt det bra, selv om ting har vært tøft rundt det som har toppidrett og langrenn å gjøre, sa Østberg til NRK da.

I FINLAND: Ingvild Flugstad Østberg var tilbake i verdenscupen i Ruka i november. Foto: Torstein Bøe / NTB

Falla står over Tour de Ski

Tour de Ski starter i sveitsiske Lenzerheide 28. desember. I tillegg til Østberg blir Maiken Caspersen Falla hjemme.

– Maiken har ikke funnet helt tilbake til energien hun behøver for å gå touren, sier landslagstrener Ole Morten Iversen i en pressemelding.

– Hun blir derfor hjemme og forbereder seg videre til vinterens konkurranser og mesterskap.

Anna Svendsen og Ane Appelkvist Stenseth erstatter Falla og Østberg i Tour de Ski.