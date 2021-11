– Det føles selvfølgelig veldig deilig. Det er lenge siden jeg har vært med laget og på skirenn. Det føles kanskje lenger ut enn det har vært, sier hun til NRK.

Østberg møtte pressen mandag ettermiddag, sammen med langrennssjef Espen Bjervig og medisinsk ansvarlig for langrennsløperne, Øystein Andersen.

– Det er hyggelig å ha henne med igjen. Det har vært en prosess å få ting på plass. Vi har hatt en gradvis tilnærming. Det har vært viktig å vite at helsa også holder i konkurranse, sier Andersen.

Også Østberg peker på at det har vært en lengre prosess for å få henne klar til skisesongen.

– Man må ha godkjent attest for å gå skirenn. Og vi kom til tidspunkt der vi måtte sjekke status. Den var såpass positivt at jeg kan være med på skirenn igjen. Det er deilig, sier hun.

BLID: Det var en blid Ingvild Flugstad Østberg som møtte pressen mandag. Foto: Mikal Aaserud / NRK

– Ikke vært enkelt

Nyheten om at 30-åringen er klar for verdenscupen kommer kun en liten måned etter at hun fikk nei til å være med på høydesamling med landslaget. Da meddelte Bjervig at hun ikke var sterk nok til å dra på høydeopphold.

– Jeg har fått noen slag i trynet, og det har ikke bare vært enkelt. Men jeg har hele tiden hatt motivasjon og hatt bra folk rundt meg, sier Østberg.

– At jeg ikke har klart det, er ikke noe gøy. Jeg har hatt lyst til å være med på samling og være med i miljøet, og at helsa skal være bedre. Både når jeg går på ski og etter jeg ferdig med skikarrieren.

Østberg sier det vil bli en gradvis opptrapping, og at de vil være forsiktig med belastningen. Hun står over den nasjonale åpningen på Beitostølen, men er på start i verdenscupåpningen i Ruka 26. til 28. november.

– Det blir kontinuerlig vurderinger underveis. Øystein skal fortsatt være streng med meg, sier Østberg,

OL?

Etter høydenekten mente NRKs langrennsekspert Torgeir Bjørn at det begynte å haste med tanke på å rekke OL. Østberg sier hun har tro på at hun er på startstreken i Beijing i februar.

– Det er fortsatt langt igjen til noe som heter OL. Selvfølgelig ligger det der framme, men helse går først, sier Østberg.

Langrennssjef Bjervig sier det viktigste er at helsa er i orden og at hun får gått skirenn.

– Vi begynner i Ruka, så får vi se hvordan ting går etter hvert. Det er klart at hun har en imponerende CV. Om ting fungerer er hun høyaktuell for OL, men hun som alle andre må prestere, sier han til NRK.

Mistet hele sesongen

Det var for snaut to år siden, i november 2019, at det ble kjent at Østberg ikke oppfylte kravene til den obligatoriske helseattesten som norske langrennsløpere må ha for å konkurrere internasjonalt. Den gang måtte hun stå over første del av sesongen, men var tilbake i konkurranse på nyåret.

Men problemene var ikke over. I 2020 pådro hun seg to tretthetsbrudd, og senere samme høsten ble det bekreftet at det medisinske apparatet hennes hadde besluttet at hun måtte stå over hele sesongen. Dermed gikk hun glipp av blant annet VM i Oberstdorf.

I mai i år fikk hun likevel fornyet tillit på landslaget, selv om hun ikke kunne garantere at hun var klar til sesongstart.

– Jeg har mål om å kjempe om medaljer i OL. Men det er klart at jeg kan heller ikke stå her og love deg verken et ene eller det andre, om jeg starter eller ikke, sa Østberg i mai.