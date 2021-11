– Jeg vet hva som blir forventet av meg. Og jeg er langt unna det jeg har gjort her tidligere, både når det gjelder tidsdifferanse og plassering. Det hadde jeg forventet selv også, sier Østberg til NRK etter å ha returnert til verdenscupsirkuset på OL-distansen 10 kilometer klassisk intervallstart.

Der endte hun på 33.-plass.

Etterpå legger hun press på seg selv:

– På et tidspunkt må man begynne å gå fort hvis man skal ha noe i verdenscupen å gjøre fremover. Nå var det godt å komme i gang og kjenne på det, men så må jeg på en måte håndtere litt mer dette presset rundt plassering og tidsavstand senere.

COMEBACKET UNNAGJORT: Ingvild Flugstad Østberg, her i målområdet etter 10 kilometeren i klassisk i Ruka lørdag. Foto: Torstein Bøe / NTB

Enormt mye

Hun forteller at hun prøvde å gå alt hun hadde, men erkjenner at hun manglet det siste jaget, trykket og giret hun har på sitt beste.

Hun påpeker at det tross alt er lenge siden sist og at hun ennå ikke vet hva slags toppnivå hun har inne i år.

Men det aller viktigste var at hun endelig var på startstreken igjen.

31-åringen fra Gjøvik hadde både gledet seg og ventet lenge på dagen i dag. Det er så mye som 20 måneder siden sist hun gikk et skirenn. Siden den gangen har hun slitt med to tretthetsbrudd og ikke oppfylt deler av kravene i helseattesten.

KJEMPET ALT HUN MAKTET: Ingvild Flugstad Østberg, her underveis i lørdagens renn i Ruka. Foto: Torstein Bøe / NTB

At hun skulle være ett minutt og 52 sekunder bak Frida Karlsson som vant, omtaler hun slik:

– Det er enormt mye.

Østberg fortsetter:

– Det er sterkt av dem som er i toppen. Jeg synes det er vanskelig å se hvor langt bak jeg kunne være i dag. Det er veldig mye, men nå har jeg ikke tenkt på de sekundene. Jeg får se på det senere.

Skulle ikke dømme seg selv nord og ned

På den 10 kilometer lange jaktstarten i fristil i Ruka søndag blir ikke Østberg å se. Hun skal matches forsiktig i returen til verdenscupen. Hun skal etter planen kun gå to skirenn til før jul. Det er 10-kilometeren i fristil på Lillehammer neste helg og samme distanse i Davos om to uker. Målet er å være klar for OL da.

På spørsmål om det er tøft å ha så mye opp til de beste og samtidig skulle levere til å bli tatt ut til OL i løpet av de neste ukene, svarer Østberg slik:

– Du får det svart på hvitt når du stiller på startstreken og får se resultatlisten. Jeg var fast bestemt på at jeg ikke skulle dømme meg selv nord og ned hvis det skulle gå dårlig i dag. Jeg får ta det for det det er og gå flere skirenn før jeg gjør opp fasit.

– Trenger noen skirenn

MENER ØSTBERG TRENGER TID: Therese Johaug, her over målstreken under lørdagens 10 kilometer i Ruka, Finland. Foto: Vesa Moilanen / AP

Therese Johaug tok seg tid til en prat med Østberg i pressesonen etter rennet. Hun er klokkeklar på at man ikke kan forvente noe mer av lagvenninnen etter så lang tid ute.

Når NRK spør om presset Østberg har på sine skuldre til å levere på få skirenn, innleder Johaug med å si at Østberg er rutinert.

– Hun har vært med på dette før. Erfaringsmessig trenger hun noen skirenn i kroppen før hun presterer på topp. Nå må vi bite tennene sammen som lag. Vi skal på hjemmebane neste helg og håper vi skal ta revansje, sier Johaug.

– Hun klarer ikke å gå fortere

At det norske damelaget har litt å gå på etter sesongens første distanserenn i verdenscupen er landslagstrener Ole Morten Iversen helt enig i. Han svarer slik på spørsmål om han hadde trodd at Østberg skulle være nærmere de beste i verden:

LANDSLAGSTRENER: Ole Morten Iversen, her avbildet tidligere i vinter. Foto: Terje Pedersen / NTB

– Ja, men det gjelder for alle, sier han om den norske laginnsatsen.

Om Østberg spesifikt er han klar på at det viktigste var å gjøre unna det første skirennet.

– Jeg tror hun håpet og trodde hun skulle gå fortere. Men hun klarer ikke å gå fortere og er ikke trent for det. Hun trenger forsiktig matching og konkurranser. Så tror jeg hun vil ha en formkurve som vil peke bratt oppover.

– Hadde forventet mer

Landslagstrener Iversen så som de aller fleste at man måtte helt ned på en tiendeplass for å finne nest beste norske bak Johaugs andreplass.

Der var nemlig Heidi Weng, hele 55 sekunder bak Frida Karlsson. Bak der igjen fulgte Lotta Udnes Weng på en 15.-plass, Ragnhild Haga ble nummer 31 og altså Østberg nummer 33. Anna Svendsen ble nummer 36.

– Jeg hadde forventet mer. Uten at jeg føler bekymring i det hele tatt. Det er tidlig i sesongen, men det er det jo også for alle. Jeg føler vi har mye å gå på, sier Iversen.