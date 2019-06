Ingebrigtsen vet ikke hvorfor han har slitt: – Fra den ene dagen til den andre, skjedde det noe

26-åringen har ikke konkurrert siden han ble slått i sesongstarten i Bergen for to uker siden, og trakk seg både fra et stevne i Belgia og Diamond League i Stockholm fordi han hadde «manglet overskudd».

Nå er Filip Ingebrigtsen, som eneste Ingebrigtsen-bror, på plass i solfylte Roma hvor han løper 5000 meter i torsdagens Diamond League-stevne.

– Det er kjedelig å stå over konkurranser, men jeg har tatt det med ro, og gitt kroppen den tiden den trengte, forteller han til NRK.



IKKE FØRST: Filip Ingebrigtsen ble slått av Filip Sasinek, Tsjekkia (t.v.) på 1500 meter under Trond Mohn Games Foto: Marit Hommedal / NTB scanpix

Men akkurat hva som har vært galt har ikke Ingebrigtsen noe klart svar på.

– Da jeg kom ned fra høyden og skulle slippe opp på treningen, så kjentes det egentlig bra ut, men fra den ene dagen til den andre, skjedde det noe. Vi vet ikke helt hva. Kroppen responderte ikke så godt på trening, i hvert fall ikke på de tøffere øktene, forklarer han.

– Blir litt usikker

– Jeg kjenner meg litt som meg selv igjen nå, men man blir litt usikker når kroppen ikke spiller på lag når du egentlig har gjort de riktige tingene, fortsetter han.

Sandnes-løperen har også slitt i sesongstarten tidligere. I fjor ble han skadet, og i 2017 slo allergiproblemene for alvor til. Ingebrigtsen tror det er gress- og pollenallergi, blandet med tilpasning etter høydeopphold, som har satt ham tilbake også i år.

– Vi finner ikke noe annet, i hvert fall, slår han fast.

Nå vurderer han endringer i sesongforberedelsene fremover.

– Vi må prøve å gjøre noen tiltak til neste år. Dra til høyfjellet eller noe. For hvis det hjelper, så er det sikkert allergi.

Bislett Games neste

DUO I ROMA: Filip Ingebrigtsen og faren Gjert Ingebrigtsen under sesongstarten i Bergen 22. mai. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

Gjert Ingebrigtsen har uttalt at han har like stor tro på Filip som på Jakob denne sesongen, men innrømmet at situasjonen var dramatisk, siden de ikke visste hvor lenge 26-åringen ville være ute.

– Det er alltid alvorlig når jobben min er å konkurrere, men ikke får gjort det. Så vi må ta dette på alvor. Så seriøst som vi holder på er det kjedelig hvis noe sånn skal ødelegge deler av konkurransesesongen. Men det er ikke som om jeg ligger i sykesenga og er døden nær. Så «dramatisk» er satt på spissen på Gjert-vis, sier Filip Ingebrigtsen og flirer.

Neste uke er det Bislett Games, hvor alle brødrene står på startstreken.

– Det er kanskje litt risikabelt å springe her hvis kroppen ikke fungerer, men er kroppen normal kan det være positivt også.