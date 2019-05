Ingebrigtsen hadde føringen ut på oppløpet, men klarte ikke å holde Filip Sasinek bak seg påm 1500-meteren under Trond Mohn Games onsdag kveld.

Den 23 år gamle tsjekkeren vant på 3.41,61, mens Ingebrigtsen ble klokket inn på 3.42,0.

– Det var litt som forventa. De la opp til 57-runder og så var det ingen som fulgte, jeg var giret på å gjøre et kjekt løp, ligge i feltet og kjøre på mot slutten. Det var der jeg tippet det skulle være. Det er innafor, sier Ingebrigtsen til NRK.

– Tar tid

Han er på ingen måte bekymret over det som er en svak tid i hans målestokk.

– Jeg har hatt gode økter og trent litt konkurransefart, men det tar litt tid før kroppen begynner å jobbe vekk mengden. Jeg har begynt å roe mengden litt, men det er ikke gjort over natta, påpeker han.

Derfor løper han en 800-meter i helga, for å spisse formen inn mot sesongens første Diamond League-stevne i Stockholm neste torsdag.

Der håper han å begynne å nærme deg det som er et av sesongens hovedmål, å bryte drømmegrensa på 3.20.

Tror på 3.20

– Først må jeg komme under 3.40 og jobbe meg ned, men jeg vet jeg må ta det gradvis og kan ikke hoppe over steg. Jeg er veldig gira på å se 3.20-tallet i år, så jeg håper jeg får et par muligheter til å springe så fort, sier Filip Ingebrigtsen.

I fjor satte han ny norsk rekord i Monaco, med 3.30,01.

– Jeg tror både jeg og Jakob har muligheter i år, det hadde vært gøy å komme i klubben under 3.30. Det er ikke mange som er under der, påpeker han.

Jakob Ingebrigtsen stilte ikke til start på grunn av sykdom, mens Henrik Ingebrigtsen valgte å løpe 3000 meter i stevnet.

Den vant han på 7.52,71.