– Jeg håper ikke det er en disk. Hva skal jeg gjøre? Det er jo fullstendig kollaps, sa han til NRK.

– Frykter du disk?

– Alltid når man ikke springer helt rent ... Jeg har ingen vei å gå, men jeg gjør så godt jeg kan og springer rettferdig, sa Ingebrigtsen til NRK før han stormet forbi den resterende pressen for å finne ut hva som skjer videre.

For Ingebrigtsen valgte å løpe inne ved lista med mange løpere rundt seg under store deler av gulløpet. Men det medfører også en risiko.

Det så man klart når franske Hugo Hay falt like foran Ingebrigtsen og Sandnes-gutten måtte ta noen steg utenfor banen for å komme unna.

Avviser protest

NRK-ekspert Vebjørn Rodal var imidlertid sikker på at Ingebrigtsen fikk beholde gullet.

– Jeg tror ikke det er en særlig grunn til det, han hadde ikke en annen vei å gå der, sier Rodal.

– Familien har opplevd disk-drama der de har vært inn og ut av juryrom, sier Post.

Under OL i Rio i 2016 og innendørs-EM i 2019 ble storebror Filip Ingebrigtsen diska for å ha tråkket over lista på 1500 meter. Men en liknende situasjon frykter ikke eldstebror Henrik nå.

– De kan prøve. Jeg tror ikke det. Jeg så ikke hva som skjedde, men når det skjer som dette er det ingen som har fordel av noe som helst som skjer, sa Henrik Ingebrigtsen til NRK på vei ut av friidrettsarenaen.

SIKKER: Storebror Henrik Ingebrigtsen var trygg på at lillebrorer fikk beholde EM-gullet. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB

– Hvis han har fått en fordel av å springe på gresset kan man diskutere det, men jeg er ganske sikker. Det skjedde ganske tidlig. Dommerne står rundt hele banen. Jeg tror ikke han hadde fått løpe seiersrunden om han ble diska 2000 meter tidligere, utdypte han.

Selv en protest fryktet ikke storebroren.

– Med en protest må de se noe annet enn dommerne har sett og dommerne så det her.

Til NRK bekrefter det spanske friidrettsforbundet at de ikke vil legge inn protest på Jakob Ingebrigtsen.

– Jakob vant fortjent. Jeg vil at han skal få beholde gullet, sier den spanske sølvvinneren Mohammed Katir til Dagbladet.

Historisk

Han ble med det tidenes første nordmann med tre EM-gull i friidrett utendørs. Totalt har Norge vunnet 14 EM-gull i friidrett.

– Beste nordmann i EM-historien. Det var suverent. Det føles som han kunne løpt enda fortere, sa Post da Ingebrigtsen krysset målstreken.

– Det er veldig gøy. Det er kult når det er så mye folk og kul plass. Ikke minst funker kroppen godt, det er jeg glad for, fortalte Ingebrigtsen selv etter løpet til NRK.

Det tredje EM-gullet til yngstebror Ingebrigtsen og det femte i familien betyr mye.

– Det å gjenskape suksess er noe man skal være stolt over. Jeg hadde et fantastisk EM for fire år siden, og hovedmålet var å ikke være dårligere. Da må man ta to gull, sa Ingebrigtsen.

21-åringen lot konkurrentene gjøre det meste av jobben og lå selv inne ved lista i midten av feltet frem til det gjensto noen hundre meter.

– Det er mesterlig. Jeg er så stolt over måten han springer på. Jeg vet han er god og i form, men det er ikke bare-bare. Det er klassisk mesterskapsløp. Han har stålkontroll på alt, skrøt storebror Henrik Ingebrigtsen til NRK og gir et lite stikk til konkurrentene.

– Hvis man skal beskrive hvordan man slår en vanvittig bra løper, så er dette 100 prosent oppskriften. Det er her man skal slå dem, mente storebror.

HINDRET: Flere løpere ble hindret av fallet til Hugo Hay. Foto: Lise Åserud / NTB

Nordås hindret av fallet

Ingebrigtsen gikk tidlig opp i front av feltet og fikk med seg Narve Gilje Nordås. Gjert Ingebrigtsen-eleven satte opp tempoet og fikk en liten luke lekende lett.

Ingebrigtsen var kald som en fisk og lot en liten gruppe gå sammen med Nordås, og fikk sin største utfordrer Mohamed Katir til å tette luka.

Midt i feltet fikk Sandnes-gutten hvile beskyttet fra all vind og alt ansvar. Men det fører også med seg mer risiko og hjertet må ha hoppet over et slag i det franske Hugo Hay falt like foran.

Både Nordås og Ingebrigtsen måtte komme seg unna, men kom helskinnet fra fallet som ble en vekker for Ingebrigtsen. Der Nordås ble mest hindret og falt tilbake i rekkene, la Ingebrigtsen seg i front og sikret gullet.

Nordås måtte på sin side se de fleste i feltet passere han og endte til slutt opp som nummer 17.