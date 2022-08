Gullvinnaren skal ha fått brutal mat-beskjed

Det var få månadar før OL i Rio i 2016, at litauiske Ruta Meilutytė nådde botnpunktet. Ho kunne ikkje lenger halde fram med hennar utfordringar med mat.

Sjølv kallar ho det ein «avhengigheit», og den avhengigheita hadde fått vekse seg stor.

Ho skamma seg for å føle seg som ho gjorde, og trong å seie det høgt.

Då symjaren først fekk stotra ut nokre ord til ein trenar, mimrar ho at ho sa det slik: «Når eg et for mykje, gjer eg meg sjølv sjuk».

Ifølgje Meilutytė reagerte ein i støtteapparatet slik:

«Du fekk kaloriane ut, i det minste».

– Det var openbert ikkje eit godt svar å få, fortel Rūta Meilutytė i podkasten SwimSwam.

Fredag stod ho fram for første gong om eteforstyrringa, som starta i puberteten, og no fortel Ingeborg Vassbakk Løyning at dette er noko mange symjarar slit med.

I søkelyset

Ruta Meilutytė blei den yngste litauiske utøvaren til å ta ein olympisk gullmedalje. Det gjorde ho som 15-åring i London i 2012, på distansen 50 meter bryst.

GJENNOMBROT: Meilutytė kyssar gullmedaljen i London-OL i 2012. Foto: TIM WIMBORNE / Reuters

I fjor sommar vende ho tilbake til symjing, etter ein to år lang utestenging, som følge av at ho ikkje møtte opp på tre dopingtestar.

Meilutytė hevdar det skjedde på grunn av at ho tok eit halvt år pause frå symjinga etter Rio-OL i 2016.

Ho hadde ynskjer om å legge opp.

– I 2015 hadde eg ein eteforstyrring som var ute av kontroll. Eg visste ikkje kva eg skulle gjere, og eg var heilt aleine med det, seier Meilutytė.

Ho meiner at sporten er ein av årsakene til at ho har utvikla ei eteforstyrring. I symjing er kroppen ekstra synleg.

– I puberteten byrja eg å få kommentarar om at eg verka tung, at eg hadde lagt på meg, og at eg burde bekymre meg for det. Eg burde heller fått hjelp av kyndige på området. I staden fekk eg berre: «Du må slanke deg», seier ho.

Det litauiske symjeforbundet skriv at dei ikkje hadde aning om symjarens utsegn.

– Forbundet hadde ingen informasjon om Rūtas eteforstyrring før podkasten. Då ho framleis er i EM, har vi ikkje moglegheit til å snakke med ho. Det er eit sensitivt tema, og vi ynskjer å ha ein samtale utanfor konkurranse, skriv sportsdirektør Justas Achramavičius i ein e-post til NRK og held fram:

– Det er uvisst når denne samtalen tok stad, og vi kan ikkje vite kven som var involvert i samtalen. Så fort ho kjem tilbake frå Roma, vil vi prate med ho og vurdere situasjonen, skriv Achramavičius og legg til at dei vil føreslå korrigering av utdanningsprogram og oppdatere instruksar i tilfelle liknande problem.

NRK har vore i kontakt med fleire i Det litauiske svømmeforbundet, men ikkje lykkast i å få svar.

Vere open

Vegen ut blei ein pause frå sporten, og fokus på meditasjon og terapi. Ho fortel at mediteringa blei som ei slags sjølvpleie, men at det som verkeleg hjelpte var terapi.

Og å snakke om det. Ho meiner at dersom fleire opnar seg om temaet, så vil andre føle seg trygge når dei først hamnar i situasjonen og søkjer hjelp.

Ho er klar på at ingen menneske skal måtte stå aleine med ei slik utfordring.

– Når du har ein slik type avhengigheit, kan du ikkje halde den lukka og skjult. Då veks den seg større. Den må ut i lyset, for då har du mindre kontroll over deg sjølv, seier ho.

I VM tidlegare i år, tok ho gull på 50 meter bryst, og under årets EM i Roma, tok ho bronse på 100 meter bryst og gull på 50 meter bryst.

Symjaren sette også ny personleg rekord på distansen, og blei med det den fjerde raskaste kvinna i historia.

JUBEL: Meilutytė med armane høgt i lufta etter at EM-gullet blei hennar. Foto: ANTONIO BRONIC / Reuters

– Eg er takknemleg for å vere her. Det handlar ikkje så mykje om tida, men meir om kven eg vil vere som person og utøvar. Å gjere det som er rett for meg. Eg er takknemleg for alt som skjedde, meir kan eg ikkje seie, sa Meilutytė til arrangørane etter gulløpet.

– Sårt

Landslagsutøvar Ingeborg Vassbakk Løyning har sjølv fått med seg historia til Meilutytė frå EM i Roma.

Ho tykkjer det er stort at ein så stor profil står fram om eteforstyrring.

– Eg veit at det er fleire i symjing som slit med det same. Det er nesten ikkje så du kjem unna det, seier Løyning til NRK.

LITT SKUFFA: Løyving deltok på 50 meter, 100 meter og 200 meter rygg i EM, men resultata blei ikkje heilt som forventa. Foto: Fredrik Hagen / NTB

– Kvifor er det ei utfordring i symjing?

– Kroppssamanheng er jo ein viktig faktor for å prestere, men det er jo også ekstremt personleg. Du blir eksponert for mykje hud, og det er veldig lett at det kan bli eit sårt tema.

– Det er både positivt og negativt. Enten kan det vere med på å auke angsten, eller normalisere det, seier ho.

Ho fortel at ho har sjølv vore usikker på kroppen sin, men at ho er spesielt glad for at Noregs symjelandslag har eit så godt støtteapparat rundt seg.

– Eg har jo vore ung og er jente sjølv. Men eg har ekstremt mange gode folk rundt meg, så slik sett er det ingen stor utfordring, seier ho.

– Korleis er det norske støtteapparatet på dette?

– Vi er gode på det. Vi har ein open dialog, og viss du har lyst på oppfølging, så får du det. Det skal dei absolutt ha ros for. Vi får tilbod om tilrettelegging på dei fleste område, seier ho.