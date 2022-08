– Det er et kompakt mesterskap. Det er viktig med restitusjon nå og ikke bruke mye energi på alt støy rundt. Det koster mye mentalt og fysisk, så han må spare på energien, svarer Henrik Ingebrigtsen til NRK om lillebrorens valg.

– Er det ikke litt rart å ikke snakke med norsk presse etter et EM-gull?

– Jo, men vi samler alle spørsmål opp til slutt. Når han får to medaljer, da kan han snakke, sier Henrik Ingebrigtsen.

For det var kun det ene intervjuet med NRK like etter målgang som ble gitt til norsk presse etter det suverene EM-gullet på 5000 meter. Noen internasjonale rettighetshavere fikk også en bit av friidrettsstjernen.

Men i pressesonen gikk han målbevist forbi alt som var av norsk presse.

RETT I BILEN: Jakob Ingebrigtsen satte seg i bilen som fraktet ham til medaljeseremonien. Han sitter bakerst til høyre. Foto: Fredrik Tombra / NRK

– Kom litt overraskende på

Morten Olsen, som er kommunikasjonssjef for friidrettsforbundet, ble også noe forbløffet over at Ingebrigtsen ikke stilte opp foran pressen.

– Han sier bare at han ikke vil prate med media. Det kom like overraskende på meg egentlig, jeg trodde han skulle prate med media nå. Det er noen ting vi må gå opp i etterkant, sier Olsen til NRK.

– Du vet ikke hvorfor han ikke vil uttale seg til pressen?

– Han sier bare at han ikke vil prate med media. Du ser at dette kom litt overraskende på meg også.

Får kritikk av NRK-kommentator

Da Jakob Ingebrigtsen hadde fått utdelt medaljen, svarte han kortfattet på spørsmål fra Aftenposten om han ville kommentere EM-gullet:

– Nei, takk. Det går bra.

– Er det for å stille best mulig forberedt du ikke vil snakke? spurte NRK.

– Det kan du si.

For det er i underkant av to døgn til Ingebrigtsen skal forsvare nok et EM-gull – denne gangen på favorittdistansen 1500 meter.

Det norske pressekorpset prøvde flere ganger å få stilt ham spørsmål, men han var uinteressert. Storebror Henrik Ingebrigtsen forventer imidlertid at broren tar seg tid til media etter torsdagens 1500 meter-finale.

– Han er ganske snakkesalig om han går på en smell også. Men dette var planen. Det virker kanskje litt kynisk og plagsomt for media, men jeg tenker at når Jakob ikke vil snakke med media så får man respektere det, mener Ingebrigtsen.

EM-gull: Jakob Ingebrigtsen tok sitt andre EM-gull på 5000 meter. Foto: Javad Parsa / NTB

NRKs kommentator Jan Petter Saltvedt er ikke imponert over at han ikke møtte pressen etter EM-gull. Han innrømmer at programmet i EM ikke er fordelaktig, men at man bør forvente mer av ham.

– Det er tross alt viktigere at folk får hele opplevelsen av hans fantastiske prestasjoner, og det innebærer at han snakker med pressen. Det er en del av jobben hans. Det er en smule arrogant å finne opp sine egne regler etter hva som passer han. Han er unik, men han er ikke i en særstilling, mener Saltvedt.

KRITISK: Jan Petter Saltvedt reagerer på Jakob Ingebrigtsens oppførsel. Foto: ALEM ZEBIZ

Storebror forklarer grunnen

Å droppe pressesonen ble avtalt mellom Henrik og Jakob Ingebrigtsen.

– Jeg er med og prøver å redusere støy og energitap, så det var en ting vi snakket om. Foreløpig tror jeg han har hatt godt av det, sier førstnevnte.

Han forklarer også at det er en mental og psykisk belastning.

– Egentlig ville Jakob gått rett fra målstreken til senga med en burger i fanget. Det ble en sen kveld, men heldigvis tisset han på kommando i dopingkontrollen. Det er bra, så det viser vi har truffet med hydrering. Det må også klaffe, forteller han. Les også: Ingebrigtsen fryktet disk – Spania avviser protest

Jakob Ingebrigtsen har tidligere sagt at han regner seg selv som introvert, mens storebror Henrik regnes som den mer snakkesalige typen. På spørsmål om det koster mer krefter for Jakob å stille opp til intervjuer, svarer han:

– Det er vanskelig å si, for jeg har ikke fått samme fokus. Hvis Jakob ligger litt skjevt i senga, så er det overskrift dagen etterpå. Det er noe han ikke klarer å sette seg inn i. Man sier at det er gøy, men når du får det blir det et problem. Man har tilfeller med folk som ikke håndterer det, selv om de ønsker det. I kontrollerte former er det bra, men man må sette litt grenser.

Dersom Jakob Ingebrigtsen tar EM-gull på 1500 meter, vil det bli hans fjerde EM-gull utendørs. Han har i tillegg OL-gull på 1500 meter og VM-gull på 5000 meter.