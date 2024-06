– Det var den vesle sjølvtillitsboosten eg trong, seier Narve Gilje Nordås til NRK etter å ha utkjempa ein tøff duell med Jakob Ingebrigtsen om NM-gullet på 5000-meteren i Sandnes laurdag ettermiddag.

NM-løpet og sølvet var ein opptur etter eit svært skuffande EM i Roma. Der var han først sjanselaus i 5000-meterfinalen. På 1500-meteren blei han slått ut allereie i forsøket, mindre enn eitt år etter at han tok VM-bronse på distansen.

SØLV: Narve Gilje Nordås sikra sølvet på 5000 meter under NM i Sandnes laurdag. Foto: Carina Johansen / NTB

Sidan EM hadde ikkje Nordås snakka med media. No lettar han på sløret.

– Eg var i kjellaren, eg var resignert. Eg var ferdig. Eg har aldri vurdert å legge opp. Eller det har eg gjort, men ikkje der og da. Men det er slik at du tenker at dette gidd du aldri igjen. Eg var langt nede, seier Nordås.

Han forstod ikkje sjølv kvifor kroppen verka heilt tom.

– Vi leita etter medisinske svar. Det fann vi ikkje. Vi grov så djupt vi kunne der og tok så mange testar vi kunne, seier Nordås.

FØRTE AN: Nordås drog feltet store delar av 5000-meteren i Sandnes, men måtte til slutt sjå seg slått av Jakob Asserson Ingebrigtsen. Foto: NTB

Støy rundt bustad under EM

Han trur sjølv at nedturen kjem av fleire ting. Han starta blant anna sesongen i slutten av april og meiner det blei krevjande å toppe forma til EM på grunn av ein lang konkurranseperiode.

Samtidig er han òg ærleg på at støyen som kom rundt han og treningskameraten Per Svela i samband med EM i Roma kan ha tært på.

At Nordås og Svela har Gjert Ingebrigtsen som trenar, har gjort forholdet til Ingebrigtsen-brørne krevjande dei siste åra. Trenaren er tiltalt for mishandling i nære relasjonar.

Nordås sa under EM blant anna at han ville unngå konfrontasjonar med ikkje-namngitte personar i den norske troppen. Derfor ville duoen bu på eit anna hotell enn det norske laget.

Dette ville ikkje Norges Friidrettsforbund betale for. Dei insisterte på at alle dei norske utøvarane skulle bu på same hotell.

Overfor VG hevda sportssjef Erlend Slokvik at dette var avklart og akseptert av Nordås og Svela.

– Når Per bekreftar til meg fleire gonger, seinast dagen før, at dei skal bu på hotellet vårt, må eg forhalde meg til det, sa sportssjef Erlend Slokvik til VG.

Til TV 2 fortalde Per Svela ein annan versjon. Han hevdar Nordås spurde Slokvik om å få rom på eit anna hotell, men fekk til svar at det andre utøvarhotellet var fullbooka. Da booka Nordås og Svela det etter seiande fulle hotellet sjølv.

NEDTUR: Ein skuffa Nordås etter målgang på 5000 meter i Roma tidlegare i juni. Han enda til slutt på 11.-plass. Foto: NTB

– Tappar meir enn ein trur

– Ein seier der og da at det ikkje kostar så mykje, men kanskje underbevisst så tappar det meir enn ein trur. Det er jo ikkje optimalt, seier Nordås om EM-bråket nå.

Og fortset:

– Det er ein frykteleg lei situasjon, som ein ikkje har lyst til å stå i. Så blir ein misforstått. Så blir det mykje oppstyr og folk meiner sitt og kommentarane haglar. Det er kjipt, men sånn er det. Eg skal prøve å forhindre det til neste gong, seier Nordås.

– Det påverkar nok Narve litt meir enn meg. Dei største utfordringane er meir direkte relaterte til han enn meg, men det er klart det påverkar meg òg, seier Per Svela.

Han fortel at han snakka med Erlend Slokvik straks etter 5000-meteren på laurdag. Han ønsker betre kommunikasjon.

LAGKAMERAT: Per Svela vil snakke med friidrettssjefen, for å betre kommunikasjonen. Foto: NTB

– To minutt før eg kom til deg nå, trefte eg Slokvik i skifterommet og sa at vi må ta ein kopp med kaffi i St. Moritz og snakke litt om det eine og det andre, seier Svela.

Slokvik bekreftar samtalen.

– Eg sa at vi kan ta ein middag, seier han til NRK.

– Kjenner du at det kan vere behov for det?

– Ja. Det er greitt nok det, men vi pratar jo saman jamleg. Det viktig å gå gjennom ting og sjå om vi kan vere tydelegare på ting og sjå om det er ting vi kan bli enda flinkare på.

MIDDAGSPLANAR: Erlend Slokvik takkar ja til ein samtale med Per Svela. Foto: Paul S. Amundsen / NTB

Optimistisk før OL

Fram mot OL i Paris blir det ingen diskusjonar om bustad.

– Vi skal bu i OL-landsbyen. Akkurat det er ganske greitt og ikkje så mykje å snakke om. Eg skal bu i OL-landsbyen som alle andre, seier Nordås.

Og han er no optimistisk med tanke på OL i Paris. For 5000-meteren i NM var ein opptur for han.

Da Jakob Ingebrigtsen prøvde å riste av seg Nordås på sisterunden i Sandnes måtte han gjere fleire fartshevingar før rivalen sleppte på oppløpssida.

Ingebrigtsen hausser opp publikum underveis Du trenger javascript for å se video.

– Betyr det noko for deg å vere på nivået hans?

– Jada. Det er digg å sjå at når han liksom skal akselerere med 300 meter igjen og snur seg bak og ser «nei, slepper ikkje». Så ny akselerasjon med 200 meter igjen og slepper ikkje der heller. Det er liksom siste krampetrekninga på oppløpssida. Men han må ned i relativt høge gir, seier Nordås.

I løpet sette han sjølv opp eit godt tempo i front og det var først dei siste rundane at Jakob Asserson Ingebrigtsen gjekk opp i tet og prøvde å riste av seg Nordås.

– Kva skal du gjere for ikkje å ta av etter denne oppturen her?

– Det var bra, men så bra var det ikkje. Hadde eg vunne kunne eg vurdert å ta ein cola i kveld kanskje. Men no blir det Farris, seier Nordås.