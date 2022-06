Hovland forklarar sløyfefråværet: – Rett og slett for gløymsk

I løpet av sine år i verdseliten har Noregs største golfstjerne delteke på fleire turneringar der det har vore markeringar med ulike bodskapar.

Då Viktor Hovlands PGA-kollega Camillo Villegas mista dottera til kreft, stilte spelarane med regnbogesløyfer på capsen for å heidre den avdøde jenta. Ho elska nemleg regnbogar.

Stjerner som Justin Thomas og Phil Michelson spelte med dei fargerike banda, og førstnemnde hadde halde fram regnbogen på då han løfta troféet etter å ha avgjort storturneringa.

Hovland spelte utan.

Også under den årlege memorial-turneringa er det felles markeringar for spelarane, der dei bruker ei gul sløyfe for å vise støtte til golflegenda Jack Nicklaus' innsats for barnesjukehus.

Hovland har spelt utan begge gongene han har delteke.

Stilte utan ukrainsk sløyfe

I mars i år var det klart for endå ei felles markering av spelarane. Denne gongen var Russland sin invasjon av Ukraina årsaka, og golfeliten viste støtte ved å feste sløyfer med ukrainske fargar på capsen.

Igjen var Hovlands hovudplagg utan sløyfer.

Under storturneringa US Open fekk NRK moglegheita til å spørje nordmannen om kvifor han ikkje har deltatt på dei ulike markeringane.

– Det er berre fordi eg er gløymsk, forklarar 24-åringen og ler.

– Eg går med ulike capser og mykje rart kvar dag, og eg er rett og slett berre for gløymsk. Så det å drive å putte på det om morgonen, det er eg ikkje veldig flink til, utdjupar han.

Hovland presiserer at sløyfefråværet ikkje har noko med at han har teke eit motsett standpunkt å gjere:

– Det betyr ikkje at eg ikkje støttar dei sakene, seier Hovland, som nyleg uttalte til NRK at han førebels ikkje har nokon planar om å delta i den omdiskuterte Liv-serien.

– Sjukt å køyre i sånne land

Også Dennis Hauger konkurrerer og hevdar seg i ei verd der fleire av profilane bruker stemmene og plattformene sine til meir enn «berre» sport.

Den norske Formel 2-kometen er imponert over førarar som Sebastian Vettel og Lewis Hamilton, som engasjerer seg i saker som klimaendringar, inkludering og menneskerettar.

– Dei har jo vore i den idretten lenge, og då er det kult at dei står opp for det dei trur på, seier han til NRK.

Sjølv er han ikkje heilt klar for å meine for mykje, men han erkjenner at sesongen har gitt han nokre vekkjarar. Konkurransar i kontroversielle land som Saudi-Arabia, Bahrain og Aserbajdsjan har ført til at tenåringen har fått spørsmål om eiga forståing for det idrettspolitiske spelet i kulissane.

– Sjølvsagt er det på ei side viktig å få fram sånne ting, men på ei anna side så er eg berre 19 år. Det er mange unge idrettsutøvarar som kanskje ikkje er rette personar til å svare på slikt enno, meiner Hauger.

Han er likevel glad for at dei større stjernene bruker stemma si, og han erkjenner at opplevingane i Saudi-Arabia i vår var av den spesielle sorten. Då var det nemleg eit missilangrep i nærleiken av banen samtidig som laga gjennomførte treningane sine.

– Det er litt sjukt å køyre i sånne land, men det er ikkje opp til oss kvar vi får køyrt. Der og då fekk vi beskjed om at det var den tryggaste staden å vere, men det er sjølvsagt ikkje ei kul kjensle når ein er i eit sånt land og sånne ting skjer, seier han, og legg til:

– Det gir deg nokre ekstra tankar òg, også om kor heldige vi er i Noreg.

Sjølv ser han bort frå ikkje at han etter kvart skal bruke stemma si meir.

– Ja, kanskje, viss det er noko eg finn viktig å klargjere, avsluttar Formel-føraren.