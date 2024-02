Mållaus etter absurd og historisk golfrunde: – Slik ein berre kanskje gjer på Playstation

– Det er heilt absurd, sjølvsagt. Det er slik ein berre kanskje gjer på Playstation, seier Viaplays golfkommentator Joakim Mikkelsen.

Torsdag kveld starta også Phoenix Open på PGA-touren, men vel så stort fokus vart det på nivået under – Korn Ferry Tour.

Der leverte Cristóbal del Solar heilt spinnvill golf. Etter 15 av 18 spelte hol var han heile 13 slag under par etter ni birdiar og to eagler.

– Vi er heilt seriøst på «54 watch», skreiv golfforfattaren Shane Bacon på X med tre hol igjen av runden.

Del Solar måtte nøye seg med par på dei siste tre hola, men dermed blei det ein runde på 57 slag. Aldri tidlegare har nokon hatt så låg score på ein runde på høgaste eller nest høgaste nivå til dei store golftourane.

Tidlegare har det også vore ein 57-runde på Alps Tour, nivå tre tilhøyrande Europatouren. Det var på ein bane der par var 68.

Nummer 259 i verda

– Korleis er det mogleg, Mikkelsen?

– Det som kanskje er verd å merke seg for folk flest er at dette er nummer 259 i verda. Det er eit bevis på kor enormt djupt det er i profesjonell golf, når folk som dei aller fleste aldri har høyrt om leverer ein slik historisk runde, seier Mikkelsen om chilenaren.

– Det høyrer med at ein isolert score er vanskeleg å sette opp mot kvarandre. Det er ein ganske kort bane som for proffane blir ganske enkle, men 57, du skal framleis gå det. Det viser kor vanvitig høgt nivået er på nivå to i USA, seier Mikkelsen vidare.

EKSPERT: Joakim Mikkelsen kommenterer turneringar på øvste nivå for Viaplay. Foto: Tordis Gauteplass

Den totale lengda på banen er 5718 meter.

– Ja, banen er kort og vi speler i høgda, men du må framleis klare å gjere det. Du må gå ut der og gjere birdiar, seier Del Solar til NBC.

Chilenaren seier han aldri har gått under 60 slag tidlegare og at han sjølv ikkje hadde heilt oversikt da han kom inn på det siste holet til banen.

– Eg spurde caddien min, korleis ligg vi an? Han såg på meg og sa: «Eg veit ikkje, sjå på scorekortet. Eg veit ikkje». Eg visste eg ville gå under 60, men eg visste ikkje akkurat kva, seier han.

Spelte med nordmann

Ein som fekk oppleve runden på nært hald var Kristoffer Ventura. Nordmannen spelte saman med Del Solar og leverte sjølv ein strålande runde på 62 slag, åtte slag under par.

– Korleis trur du det var for Ventura å gå ein slik runde, og samtidig sjå spelepartnaren levere på han måten?

– Det trur eg berre han heldt på å le seg i hel av. Når du går åtte under par, da styrer du som regel showa i gruppa di og folk tar av seg hatten for deg. Og så er du fem slag bak ein annan, seier Mikkelsen humrande.

– Du må berre le av det. Det er profesjonell golf i eit nøtteskal. «Kva gir du meg eigentleg her? Her går eg åtte under og så får eg grisedeng».

SPELTE BRA: Kristoffer Ventura leverte svært bra torsdag, men blei likevel sett i skuggen av Cristóbal del Solar. Nordmannen har tidlegare spelt på PGA-touren og kan komme tilbake dit gjennom gode prestasjonar på nivået under. Foto: Reuters

– Det er teikn på at ein iblant drar kvarandre opp når ein speler med nokon som gjer det bra. Eg trur ikkje akkurat det var dårleg stemning i den gruppa, seier Mikkelsen.

Turneringa i Colombia blir spelt på to ulike banar. Dei tre resterande rundane skal Del Solar og Ventura spele på ein annan bane i den colombianske hovudstaden.

– Det er jo eit kjempeavvik frå normalen når ein går ein slik runde. Du kan jo aldri drøyme om å følge det opp. Det vil justere seg, seier Mikkelsen.

– Eg prøver å gjere rutinen min. Eg veit at eg akkurat gjekk ein 57-runde, ein utruleg runde, men det er den første dagen av turneringa, seier Del Solar nøkternt.

Etter dag éin held det til ei leiing på fire slag ned til Brian Campbell og Michael Johnson. Ventura ligg på ein delt fjerdeplass.