Brannkaos etter angrep ved Formel 1-trening

– Vi så røyken godt fra banen, sier Hauger-manager Harald Huysman til NRK.

En stor brann brøt nemlig ut ved racing-banen i Saudi-Arabia underveis i dagens Formel 1-trening. Like etterpå skulle Formel 2-kjørerne, deriblant Dennis Hauger, ut og kjøre kvalifisering.

Svart røyk steg opp over byen, og ifølge nyhetsbyrået AP har Houthi-opprørere fra Jemen tatt på seg ansvaret for brannen.

– Foreløpig er teampersonell relativt rolige, understreker Huysman.

Samtidig meldes det om møtevirksomhet mellom Formel 1-sjåførene og Det internasjonale bilsportforbundet (FIA) mellom kvalifiseringsrundene.

Ifølge Formel 1-journalist Chis Medland er det planlagt flere møter i kveld.

MØTEVIRKSOMHET: Formel 1-sjåførene har vært i møter etter angrepet på oljeanlegget rett ved banen. Foto: Hassan Ammar / AP

Angrep oljeanlegg

Houthi-opprørerne har den siste tiden angrepet Saudi-Arabia flere ganger, og fredag var det Aramco som var målet. Aramco er Saudi-Arabias statseide oljeselskap, og sponser både Formel 1 og Aston Martins Formel 1-lag.

Det var altså på deres oljeanlegg rett ved banen at brannen brøt ut.

«For øyeblikket venter vi på mer informasjon fra myndighetene på hva som har skjedd», sier Formel 1 i en uttalelse, ifølge NTB.

– For øyeblikket har vi ikke fått noe signal om at helgens løp kanselleres. Vi er ikke bekymret, og vi stoler på at myndighetene og Formel 1-organisasjonen tar de riktige avgjørelsene, sier Huysman.

– Jeg regner med at de får etterretningsinformasjon og handler deretter, legger han til.

Tror ikke Formel 1-sirkuset er målet

Også Tom Erik Hauger, den norske stjernesjåførens far, holder seg rolig.

I NÆRHETEN: Dennis Hauger er på plass i Saudi-Arabia, og kjørte kvalifisering rett etter at brannen brøt ut. Foto: Terje Pedersen / NTB

– Jeg har sett røyken, men ikke noe mer enn det, opplyser pappa Hauger til NRK.

– Jeg vil anta at de vil skade Saudi-Arabia, og ikke Formel 1-sirkuset, avslutter han.

Ute på banen lå den norske sjåføren godt av, men drivstofftrøbbel førte til at han ikke fikk kjørt siste del av Formel 2-kvalifiseringen. Han endte på 11.-plass.

Det skal kjøres både Formel 1-treninger og kvalifisering lørdag, mens Saudi-Arabias Grand Prix for både Formel 1 og Formel 2 går søndag.