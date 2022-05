Formel 1-stjernas klimabudskap hylles: – Det er et perfekt eksempel

Vettel er kjent for sitt engasjement for klima og miljø, og før Miami Grand Prix benyttet han muligheten til å gi klar beskjed.

Han hadde nemlig på seg en t-skjorte som skulle illustrere hvordan fremtiden kan bli. På t-skjorten stod det følgende:

«Miami 2060: Første Grand Prix under vann. Handle nå eller svøm senere»

DETTE ER BESKJEDEN: Handle nå eller svøm senere, er budskapet fra Sebastian Vettel. Foto: Chris Graythen / AFP

Han forklarer budskapet slik:

– Det er ikke en politisk melding, det er en menneskelig melding. Jeg synes det er fint at vi er her, det er fine folk her og det blir en spennende helg. Men jeg synes det er alarmerende at vi skal til et sted som ikke er her om 50 års tid. Alle oppfører seg som normalt, og det er skremmende, sier Vettel til Sky Sports.

Han sier videre at klimasituasjonen er veldig alvorlig, og at han derfor ville bruke t-skjorten sin til å forklare det på en kreativ måte.

– Jeg gjør det på en måte folk forstår og kanskje kan relatere til. Noen ganger er ikke sannheten veldig hyggelig, men det er fortsatt verdt å spre den, sier han.

Hylles av landslagsprofil

Landslagsprofil Morten Thorsby, som også er svært opptatt av klima og miljø, hyller t-skjorta som Vettel brukte i Miami.

– Det er et perfekt eksempel på hvordan idrettsutøvere kan bruke stemmen sin, skriver Thorsby i en tekstmelding til NRK.

ENGASJERT: Morten Thorsby har lenge vært engasjert i klimasaker. Foto: Annika Byrde / NTB

Vettel har vært svært opptatt av at motorsport skal bli mer miljøvennlig, og dette har vært en av hans viktigste saker utenfor den sportslige biten i Formel 1-sirkuset.

– Vi bor alle på denne planeten og nyter hvor vakker den er, så det bør definitivt være det første vi står opp og kjemper for. Fremtiden vår er truet, fremtiden til de kommende generasjonene er truet, sa tyskeren til NRK i mars.

Slik jobber Formel 1 med klima

Atle Gulbrandsen, som kommenterer Formel 1 på Viaplay, mener også at utøvere som Vettel er en god ambassadør for sporten.

– Jeg synes det er veldig bra at Sebastian Vettel fortsetter å bruke sin status og sin kjendisstatus til å fremme slike viktige budskap, sier Gulbrandsen til NRK.

ROSER FØRERE: Atle Gulbrandsen lar seg imponere av Sebastian Vettel og Lewis Hamiltons engasjement. Foto: Lise Åserud / NTB

Han påpeker at det er viktig at profiler som Vettel, men også Lewis Hamilton, viser engasjement i viktige samfunnsspørsmål.

– Det er ikke overraskende at det er de eldste førerne som tør, men jeg skulle ønske enda flere hadde turt å si meningen sin – selv om flere har gjort det tidligere. Men det er bra at de to mest erfarne viser engasjement, mener han.

Mener motorsportens grep er viktig for fremtiden

Når det gjelder klima skulle man kanskje tro at motorsporten er en versting i så måte. Men Gulbrandsen forteller at Formel 1 og motorsporten gjør mange klimavennlige grep som vanlige bilister også kan dra nytte av i fremtiden.

– Jeg har tidligere sagt, litt tabloid, at motorsport er den mest miljøvennlige idretten. Jeg mener de er eneste idrett som utvikler teknologi som gjør at bilister kan forurense mindre, sier kommentatoren.

TAR MILJØGREP: Formel 1-sporten jobber stadig for å bli enda mer miljøvennlig. Foto: HAMAD I MOHAMMED / Reuters

Han fortsetter:

– Motorsporten har vært et teknologilaboratorium for bilindustrien. Det har tidligere vært mest fokus på sikkerhet, men nå er det fokus på ting som drivstofføkonomi, hybrid-systemer, elmotorer og miljøvennlige materialer.

Formel 1-sirkuset fortsetter altså i Miami. Siden det foregår i USA med ulik tidsforskjell sammenlignet med Europa, vil løpet foregå på kveldstid for Formel 1-engasjerte nordmenn. Løpet starter 21.30 søndag kveld.