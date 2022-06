Hovland bryt tausheita om omstridd golfserie: – Vil endre profesjonell golf

– Det blir spennande å sjå kva som skjer, for det kjem til å endre profesjonell golf. På godt eller vondt, det veit eg ikkje. Vi er ved eit vegskilje, seier Hovland til NRK.

Han er blant dei som førebels ikkje har nokon planar om å delta i den omdiskuterte Liv-serien som er sponsa av eit saudiarabisk fond. Det understrekar han ovafor NRK.

Saudi-Arabia sitt brot på fleire menneskerettar har ført til kritikk frå fleire kantar, mellom anna frå Amnesty. Fleire meiner landet «sportsvaskar» omdømet sitt ved å støtte touren.

Hovland speler denne helga US Open. Turneringa opna bra for nordmannen, men fredag klarte han ikkje cutgrensa etter blant anna ni bogeyslag.

Har ikkje fått økonomisk tilbod

Men når han går tilbake til PGA-touren, vil det vere nokon store namn som ikkje er til stades. Phil Mickelson, Patrick Reed, Dustin Johnson og Charl Schwartzel er blant dei.

Sistnemnde vann den første turneringa og pengepremien hans var på totalt 4,75 millionar dollar – altså rundt 46 millionar kroner.

FØRSTE VINNAR: Charl Schwartzel vann den første Liv-turneringa. Her saman med presidenten i det saudiarabiske golfforbundet Majed Al Sorour og direktør for det saudiarabiske fondet Yasir Al-Rumayyan. Foto: PAUL CHILDS / Reuters

Hovland er førebels ikkje nemneverdig bekymra for mangelen på profilar i PGA.

– Det er store namn som har spelt mykje i PGA-touren. Det er nok tøft å sjå for PGA. Eg veit ikkje kor mange som må dra før det blir skikkeleg ille, men sånn som det er no, så klarer vi oss bra, meiner 24-åringen.

– Kor vanskeleg var det å seie nei?

– Eg har ikkje fått nokon konkrete tal, så det var ikkje noko å seie nei til. Eg trivst veldig godt i PGA, og vil halde fram med det slik det er no.

– Kva kan gjere at du ombestemmer deg?

– Det veit eg ikkje.

– Vil «cashe» inn

Per Haugsrud, som kommenterer PGA-touren på Eurosport, trur ikkje golfsporten er ved eit klart vegskilje allereie no. Han meiner at dei som er klare for Liv-serien er hovudsakleg golfarar som vil få det siste ut av golfkarrieren og tene gode pengar.

– Det er nokon namn der, men eg trur ikkje så mange kjem til å sakne dei fleste så mykje. Men Dustin Johnson og Bryson DeChambeau ville ein nok hatt med vidare i PGA, påpeikar han.

Han held fram:

– Dette er namn som vil «cashe» inn medan ein kan. Og det må eg seie eg har forståing for. Det er som Lee Westwood sa: Om nokon gir meg 25 millionar dollar, er det ein «no-brainer». Dei eldre gutane har valet om å konkurrere mot Hovland og gjengen, som berre blir betre og betre. Dei som har gått til Liv har karrieren på hell, og då tek dei pengane.

– Ein får litt vondt i magen

Golfsporten har dei siste åra fått nye og yngre stjerner som Hovland og Collin Morikawa. Derfor er det viktig for PGA at desse to med fleire blir verande.

– Viss utøvarar som Viktor Hovland, Collin Morikawa og Justin Thomas dreg, då blir det ordentleg farleg, meiner Haugsrud.

– Kva trur du kan få Hovland til å ombestemme seg?

– Eg trur det må bli at viss dei gutane pratar saman og dei ser ekstreme summar. Dei har jo mellom anna management og rådgivarar, dei òg. Plutseleg får dei valet om å ta tilbodet no eller aldri igjen. Du sikrar familien for generasjonar ved å bli med på det der nokon år.

STJERNER: Collin Morikawa og Viktor Hovland. Foto: Gregory Shamus / AFP

Eurosport-kommentatoren er elles svært glad for at Hovland førebels ikkje har late seg freiste av den nye golfserien.

– Det er eg veldig glad for. Det ville vore synd for alle, eigentleg. Han er ein som kan bli ein utløysande faktor for mange andre stjerner om han melder overgang. Ein blir skremt når ein ser rykta, og ein får litt vondt i magen. Men han er ikkje den som er mest oppteken av pengar, trur eg, seier Haugsrud.