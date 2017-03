Rangers-tap tross Zucca-scoring

Mats Zuccarello sto for det første målet da New York Rangers møtte New York Islanders, men laget gikk likevel på et 3-2-tap hjemme. Zuccarello fikk totalt 19.34 minutter på isen onsdag. Nordmannen påførte seg en utvisning i tredje periode.