Hevder han fikk beskjed om at han var rasistisk og en helserisiko - raser mot sjakkforbund

– Det er ikke slik jeg liker å bli behandlet, sier Christiansen etter sjakkturnéen.

Etter det han beskriver som strålende dager i Puerto Rico, ble turen videre til Guatemala og El Salvador fylt med konflikter og anklager.

I Guatemala avbrøt han selv oppholdet noen dager før tiden etter at han følte seg utnyttet. I El Salvador ble alt avlyst. Den beskjeden fikk han først etter å ha kommet til landet.

Til NRK forteller nordmannen at han da hadde fått beskjed om at forbundet i Guatemala hadde gått inn for å ødelegge oppholdet hans i El Salvador.

Christiansen hevder videre at han ble beskyldt for å ta med sykdommer inn i El Salvador av sjakkpresidenten i landet. Handlingene hans ble også omtalt som rasistiske, i en melding NRK har sett.

– Jeg var veldig usikker på hvordan jeg skulle reagere på det. Jeg kalte situasjonen tragikomisk. Måten de først behandlet meg på, ved å først kansellere alt sammen og så slutte å svare meg ... Det var tragisk behandling fra offisielt hold, sier Christiansen og fortsetter:

– Så kommer det plutselig en lang, lang slakt av meg med alt mulig av anklager. Det var slike hinsides anklager som jeg ikke skjønte hvor kom fra. Det rant inn meldinger om at han (sjakkpresidenten i El Salvador) hadde krevd å se helsekortet mitt før ankomst og at jeg nå har med meg mange sykdommer og er en risiko for innbyggerne i El Salvador. Jeg tenkte bare: «Hva i helvete er det her for noe»?

VAR FRISK: Christiansen understreker at han var frisk under oppholdet i Mellom-Amerika. Han sier at han ikke fikk vite hvilke sykdommer som han eventuelt skulle tatt med seg til El Salvador. Foto: CHRISTIAN KRÅKENES / NRK

Følte seg utnyttet

Christiansens formål med reisen var å få ny sjakk-erfaring og samtidig promotere sporten.

Christiansen hevder at han flere ganger etterspurte en timeplan for hvordan oppholdet ville bli i Guatemala. Han sier at han først 31. januar, dagen han ankom landet, fikk en timeplan.

– Det var ikke i nærheten av noe av det vi hadde diskutert. Alle mine forslag var fjernet. Kalenderen var proppet full av aktiviteter jeg måtte gjøre for dem. De hadde sett sjansen til å utnytte en stormester, sier nordmannen.

Christiansen forteller at han i starten ble med på aktivitetene, men «med en veldig bismak». 5. februar avbrøt han oppholdet og dro til El Salvador.

Da var det fremdeles flere dager til det avtalte opplegget i El Salvador skulle starte. Der skulle han etter planen spille en turnering med de fem beste spillerne i landet fra 12. til 19. februar.

– Jeg tenkte at det her kan faen meg ikke bli verre. Alt var bra. Helt til jeg åpnet mobilen og ser jeg har fått en melding fra fyren jeg hadde vært i kontakt med i El Salvador.

Ifølge Christiansen var det sekretæren i det nasjonale sjakkforbundet som da tok kontakt. Han ga beskjed om at alle planlagte aktiviteter hadde blitt avlyst på grunn av økonomiske problemer.

Sjakkpresident avviser anklagene

NRK har stilt en rekke spørsmål til både sjakkforbundet i Guatemala og sjakkforbundet i El Salvador. Sjakkpresident i El Salvador, David Blanco, benekter anklagene.

– Ingen anklager ham for noen ting som helst. Jeg hadde kontakt med ham etter at han plutselig dukket opp i El Salvador. Jeg spurte han bare om helsen var god, og i et innlegg indikerte han av en eller annen grunn at vi ikke utviklet oss som europeerne. Vi hadde ingen kontakt før det, skriver han til NRK.

Blanco viser trolig til disse Twitter-meldingene fra Christiansen:

Christiansen mener Blanco lyver.

– Han spurte meg ikke om jeg var frisk i det hele tatt. Plutselig skrev han at han hadde bedt om et helsekort før innreise og at jeg tok med sykdommer inn i landet, noe som risikerte helsen til befolkningen. Noe som bare er løgn, sier den norske sjakkspilleren.

Christiansen sier han blir provosert av påstandene til sjakkpresidenten.

– Jeg skrev ingenting på Twitter som antydet noen ting som kunne oppfattes rasistisk, mener Christiansen.

Blanco videresendte til NRK en skjermdump av et Facebook-innlegg, som skal ha vært publisert av det guatemalske sjakkforbundet. Der står det at Christiansen reiste fra Guatemala på grunn av helseproblemer. Innlegget er ikke lenger å finne på forbundets Facebook-side.

Nordmannen selv avviser at han hadde helseproblemer eller på noe vis fortalte det guatemalske forbundet om det.

Les også: Russisk sjakktopp får kjeft etter Mariupol-spøk – legg seg flat

Sjakkforbundet i Guatemala: – Beklagelig

Det guatemalske forbundet skriver til NRK at Christiansens reise ikke var koordinert av dem, men at de var villige til å hjelpe med utstyr og lokaler.

Christiansen hevder at han av Blanco fikk beskjed at det guatemalske forbundet ville saksøke ham for svindel og lureri.

– Sjakkforbundet i Guatemala har ikke kommunisert med stormester Christiansen i noen offisielle kanaler. Det er grunnen til at vi understreker at det ikke på noe som helst vis er noe (økonomisk) krav rettet mot Christiansen, skriver forbundet i et brev, signert generalsekretær Erick René Muralles Salguero.

På spørsmål om Christiansens sabotasjeanklager, svarer de:

– Vi ønsker å informere om at Guatemala er internasjonalt kjent for sin gode behandling av folk som besøker oss fra utlandet. Vi synes derfor det er beklagelig at stormester Christiansen har hatt en dårlig opplevelse under hans opphold.

Christiansen rister på hodet av svaret.

– Forbundet var arrangør av hele turen. Så her lyver de, sier han.

Hevder Fide skal undersøke

Sjakkprofilen, som er rangert som Norges sjette beste spiller, anslår at han tapte nærmere 20.000 kroner i El Salvador.

– Det er penger jeg gjerne skulle hatt selv og ikke kastet bort på ingenting. Det er ordentlig irriterende, sier han.

Christiansen har på Twitter skrevet at han hadde mange dårlige observasjoner på turen. Til NRK sier han at opplevde at ledelsene i forbundene satte egne interesser foran utviklingen av sjakksporten.

Nordmannen hevder at han har fått meldinger fra personer i Det internasjonale sjakkforbundet (Fide), som sier at vil undersøke forholdene.

Pressesjefen i Fide, David Llada, skriver i en e-post til NRK at han foreløpig ikke er informert om hendelsen. Han legger til at de trolig vil undersøke saken, men at de ikke har fått noe informasjon så langt.