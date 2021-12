Legene skjønner ikke hva som har skjedd: Spilte sjakk med ekstreme magesmerter

– Det var en del venner som sa «oi, shit», da de fikk høre hvordan jeg hadde det.

Johan-Sebastian Christiansen er selvsagt på plass når VM i lyn- og hurtigsjakk spilles i Polen. Han spiller ofte med «hjertet utenpå drakta», og har i flere år vært blant Norges beste sjakkspillere.

Men tidligere i år skjedde det noe rart med 23-åringen. Han maktet ikke å spille sjakk, og de gangene han prøvde, spilte han så dårlig at han raste nedover på listene.

Karrieren han hadde brukt flere år på å bygge opp, var i ferd med å rase sammen.

Flere års arbeid visket bort i en fei

For snart to år siden klatret han over 2600-grensen for første gang i karrieren.

Når en sjakkspiller får over 2600 ratingpoeng, kommer det invitasjoner mer attraktive turneringer og du får rett og slett være med og spille mot flere av verdens beste spillere.

I TOPPEN: Johan-Sebastian Christiansen har i en årrekke vært blant de beste i Norge. Foto: CHRISTIAN KRÅKENES / NRK

Han holdt seg jevnt over 2600 i en lang periode, og var med det blant verdens 200 beste sjakkspillere.

Christiansen så oppover på listene, og følte at han hadde mer inne. I august i år hadde han klatret opp til 2620 ratingpoeng, men han hadde mer inne.

– Jeg følte meg mye bedre enn det, sier han.

September og oktober skulle bli en opptur. I stedet kom kjempesmellen.

– Det var noe jeg aldri kunne ha sett for meg. Kroppen ville ikke, hodet ville ikke. Ingenting klaffet. Jeg var på 2620, men så går jeg bare ned og ned og ned. Plutselig er jeg nummer fire i Norge og nærmer meg å bli nummer fem.

Norges beste sjakkspillere Ekspandér faktaboks Desember 2021: Magnus Carlsen 2865 Aryan Tari 2653 Jon Ludvig Hammer 2613 Johan Sebastian Christiansen 2582 Simen Agdestein 2557 Kilde: Det internasjonale sjakkforbundet/2700chess

Han har brukt flere år på å bygge opp karrieren, men raser nedover på listene i løpet av to måneder. I slutten av oktober er han tilbake der han var for to år siden.

Turneringsinvitasjonene uteble, og han måtte gjøre den blytunge jobben på nytt.

– Det har vært en fryktelig tung periode sportslig. Han følte vel at flere års arbeid bare ble visket bort i en fei, sier NRKs sjakkekspert Torstein Bae.

EKSPERT: NRKs sjakkekspert Torstein Bae. Foto: Erik Johansen / NTB

De ekstreme smertene

– Å holde motivasjonen oppe har ikke vært lett. Det har vært tunge perioder det er veldig få som vet om. Det er kun familie og kjæreste som vet hvordan det har vært.

Utenfor sjakkbrettet har året vært svært dramatisk. Han fikk påvist tarmslyng og ble innlagt på sykehus.

TIlstanden kan i verste fall føre til blodforgiftning, som kan være dødelig.

– Jeg hadde vondt før det skjedde, men det var plutselig ekstreme smerter. Da sa tarmen fra at det holdt på å gå til helvete, sier Christiansen.

Tarmslyng Ekspandér faktaboks En sjelden tilstand som først og fremst forekommer blant spedbarn og eldre. Krever umiddelbar behandling.

Tarmen roterer om seg selv på samme måte som om du vrir en hageslange. Dermed kan ikke tarminnhold passere.

Fører til ekstreme magesmerter.

Ubehandlet er det en svært alvorlig tilstand. Tarmen kan sprekke, og bakterier fra avføringen kommer ut i magehulen og i blodet. Det kan blant annet gi blodforgiftning, som kan være dødelig.

Rammer færre enn 100 personer i Norge hvert år Kilde: Norsk helseinformatikk

Tarmslyng rammer ofte spedbarn eller voksne mennesker. At 23 år gamle Christiansen fikk påvist det, er det få som skjønner noe av.

– Legene skjønte ikke hva som skjedde, de har aldri vært borti at en på min alder, frisk og rask, skulle få noe sånt. De fant ikke svar på hvorfor det skjedde og ingen vet hvordan jeg kom i denne situasjonen. Det er ting som ikke gir mening, sier han.

Det er årsaken til at det har blitt lite sjakk denne høsten. De få partiene han har spilt, har han så vidt holdt ut.

– Jeg har spilt litt sjakk, men det har ikke gått. Det har føltes helt unødvendig i den tilstanden jeg er i.

Han har søkt hjelp på flere hold, men ingen har så langt klart å løse problemet. Smertene kommer og går, og Christiansen har nå startet en ny type behandling som han håper kan hjelpe.

Heldigvis for helsa og sjakk-karrieren, fikk han seg en skikkelig opptur nylig.

– Ekstrem lettelse

Under EM for lag i Slovenia spilte Johan-Sebastian Christiansen på Norges førstebord. Dermed møtte han de vanskeligste motstanderne da Norge spilte EM.

– Jeg var ganske heldig med at kroppen spilte på lag med meg akkurat da. Det var en ekstrem lettelse faktisk å kunne være seg selv igjen, sier Christiansen.

Selv om flere motstandere var rangert langt over nordmannen, leverte han flere seire og gode resultater.

Blant annet ble det remis mot Radoslaw Wojtasek, rangert som nummer 45 i verden.

Turneringen var, ifølge ham selv, hans beste resultat på sjakkbrettet noensinne.

– Det var mer emosjonelt enn at jeg fikk litt oppgang. Det var veldig gøy, sier Christiansen.

Det tunge året er straks lagt bak ham. Kanskje får han en kjempeopptur på vei inn i 2022.

De siste ukene før jul er brukt på å jobbe med «tricky» åpninger. Målet er å sette ut flere av motstanderne i nasjonalarenaen i den polske hovedstaden under VM i lyn- og hurtigsjakk.

Etter én dag står han med to av fem poeng, men det viktigste er at de verste magesmertene holdes unna.

– Ser du lyset nå?

– Det er vanskelig. Det har vært håp gang på gang, men det er blitt så mange nedturer.