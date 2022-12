Absurde VM-scener da 12-åring raste: – Du vet at du ville tapt

Mange samlet seg rundt bord 53 i VM-hallen i Almaty for å følge avgjørelsen i partiet mellom Nikolaj Averin (12) og Ahmed Adly (35), som begge hadde knapt med tid igjen på klokka. Trekkene gikk lynraskt unna, men plutselig rant tiden ut for 35-åringen.

Adly mente en forstyrrelse hadde ødelagt for ham, og klaget umiddelbart til dommeren.

– Mange unge gutter på hans alder så på. Jeg flyttet og så var det noen som skrek. Jeg så på ham og så gikk tiden ut, sier egypteren til NRK.

Protesten fikk 12-åringen til å tenne på alle plugger. Han begynte umiddelbart å diskutere heftig med både dommeren og motspilleren.

– Det var bare fire gutter, og de var veldig langt unna, argumenterte han.

– Er det normalt at noen skriker rundt brettet? kontret den 23 år eldre motspilleren.

– Du vet at du ville tapt partiet, sa den unge russeren.

Forlanget ny dommervurdering

Etter å ha konferert med en meddommer, vendte dommer Paris Klerides tilbake til brettet. Han besluttet at Adly skulle få to sekunder tilbake på sin tid, og muligheten til å gjenoppta spillet derfra.

– Jeg var her og så tre av dine venner – jeg vet ikke om det var dine venner – like bak deg. Det er ikke første gangen dette skjer. Jeg har vært her siden turneringen startet, så jeg har sett det. De var ikke veldig langt unna. Én meter er ikke langt unna, sa Klerides.

– Nei! ropte Averin tilbake og forlangte å få snakke med en russisktalende dommer. Han var bare tre år gammel da Magnus Carlsen vant sin første VM-tittel, men har slått godt fra seg i VM i lynsjakk.

Norske profiler forbløffet

Flere av de norske spillerne i Kasakhstan ble vitne til oppstyret mellom 12-åringen og Adly. De var alle enige om at de aldri hadde vært vitne til noe lignende.

– Akkurat dette tilfellet er litt mer spesielt for det er ikke noe «sjakklig». Her klages det over de små vennene til han motstanderen og at de har sagt noe greier på russisk. Så jeg vet ikke hvor sterk sak han har i det, for det er jo bare å si nei at det ikke skjedde. Så jeg tror det ender med at seier til han gutten, sa Johan-Sebastian Christiansen til NRK.

– Dette tror jeg aldri at jeg har opplevd. Det er mye rart som skjer i det VM-et her, sa Monika Machlik.

Spillerne startet til slutt partiet opp igjen, hvor det endte med remis etter noen få trekk. Adly mener at hans stilling var vinnende før han ble forstyrret av publikum.

– Jeg føler meg ikke veldig bra. Det er ikke den beste måten å vise meg på nyhetene, men tingen er at jeg var i en klart vinnende posisjon. Og da jeg skulle gjøre mitt riktige trekk, startet noen unger å skrike rundt. Selvfølgelig begynner du å kikke rundt når noen skrike, sier Adly, som mener dommerne gjorde den riktige avgjørelsen ved å gi ham en ny sjanse.

NRKs sjakkekspert Torstein Bae mener at Adly var litt heldig som fikk gjennomslag for protesten sin.

– Vanligvis så kommer man ingen vei med den type innsigelser, sier han.

– Fordi det er jo en tilskuer som har gjort noe. Det er jo veldig uheldig, men det er vanligvis ikke noe man kan klandre spillerne for. Men her mener da dommerne, som også virker å se det litt på bakgrunn av ting som har skjedd tidligere i mesterskapet, at disse vennene til den russiske gutten har vært litt for tett på, fortsetter han.

Bae forteller at Averin fremdeles har mulighet til å klage inn dommerens avgjørelse til etisk komité i Fide.