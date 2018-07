Henrik Ingebrigtsen: – Livredd for å ødelegge noe

– Det viser at det opplegget vi har funker, men det føles som om de var på en kjempefest, og jeg ble ikke invitert.

Det sier Henrik Ingebrigtsen om lillebrødrenes rekordløp i Monaco på torsdag. 27-åringen stiller på 1500 meter under Diamond League-stevnet i London søndag ettermiddag, og ankom byen sent lørdag kveld etter et forsinket fly fra Zürich.

– Jeg liker jo at ting går klakk-klakk-klakk, sier han med et smil.

Redd for nye skader

TO ÅR SIDEN: Henrik Ingebrigtsen røyk ut i semifinalen i OL i Rio. Da stilte han med både hamstringskade og plager med en vond tå. Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

Men det har det så langt ifra gjort for den skadeforfulgte Sandnes-løperen de siste sesongene. Derfor har han heller ikke løpt en 1500 meter siden OL i Rio i august 2016.

– De siste årene har det handlet om jeg i det hele tatt kan stå på startstreken, og sånn har det vært litt i år også. Jeg er livredd for å ødelegge noe og ende opp på operasjonsbenken i Finland, men jeg er i hvert fall smertefri nå, forteller Ingebrigtsen.

For han har kjempet seg tilbake etter hamstring-operasjonen i fjor sommer, men har i stedet fokusert på 5000 meter.

– Jeg gleder meg, men jeg har ikke veldig store forventninger. 1500 meter er noe du må holde ved like ved å springe mange løp. Det første er ofte litt dårlig, så kommer man seg inn i en god rytme, forklarer han.

– Skal mose dem

Han sier han vil være veldig fornøyd med en tid på rundt 3.36. Altså et godt stykke bak Filip Ingebrigtsens nye norgesrekord på 3.30,01.

– De får ha rekordene til neste år, så skal jeg mose dem, sier storebror og gliser.

SUPERTRIO: I EM i Berlin i august kan Henrik, Filip og Jakob Ingebrigtsen for første gang løpe 1500 meter sammen. Foto: Tore Meek / NTB scanpix

NRKs friidrettsekspert, Vebjørn Rodal, tror også comebacket kan bli en tøff opplevelse for Ingebrigtsen – som uansett er kvalifisert til EM på det som tidligere var favorittdistansen.

– Dette blir jo som en sprint å regne for hans del. Det er krevende, for mellomdistansen krever kontinuitet for å optimaliseres. Henrik har hatt relativt store skadeutfordringer, og det har ikke vært enkelt for ham å komme tilbake, understreker han.

– Han har på en måte brøyta løypa for sin yngre brødre, men nå kommer han litt i kjølvannet av dem, og jeg tror også han vil være med på leken igjen, sier Rodal.

Se Diamond League fra London fra klokken 15.00. Ingebrigtsen løper klokken 16.08: